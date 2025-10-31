Višestruki hrvatski prvak upozorava na opasnu situaciju na Žnjanu: "Ne dovodite djecu ovdje, ogromna je mogućnost da će te netko pokupit'"

Na splitskom Žnjanu razgovarali smo s Emanuelom Bastajom, 26-godišnjim Lovrancem i najboljim hrvatskim vozačem romobila, koji je rekreativno prijevozno sredstvo pretvorio u ekstremni sport. U razgovoru za Dalmaciju Danas otkrio je kako je sve počelo, može li se od ovoga sporta živjeti i zašto su skate parkovi postali opasna zona za početnike i roditelje koji ne razumiju pravila igre.

Od Lovrana do svjetske elite

Emanuel Bastaja ime je koje u svijetu ekstremnih sportova sve češće odjekuje i izvan granica Hrvatske. Mladi Lovranac s 26 godina već je nekoliko puta nastupio na World Roller Games, najvažnijem svjetskom natjecanju sportova na kotačićima.

Njegov put nije bio lagan, ali je bio uporan. Romobil, koji je mnogima tek sredstvo zabave ili prijevoza, za njega je postao instrument slobode, adrenalina i umjetnosti pokreta.

“Romobil nije samo vožnja – to je kombinacija akrobatike, ravnoteže, snage i preciznosti. Sve što radite, radite s glavom. Padovi su sastavni dio igre, ali svaki trik nauči vas strpljenju i fokusu.”

Prvak Hrvatske i simbol ustrajnosti

Bastajina karijera obilježena je nizom osvojenih naslova prvaka Hrvatske, a svojim nastupima na svjetskim rampama dokazao je da i sportovi koji su kod nas marginalizirani mogu donijeti globalni uspjeh.

Njegovi trikovi na zidovima, klupama i rampama rezultat su godina rada, upornosti i ljubavi prema sportu.

“Mnogi misle da je romobil ‘dječja stvar’. Ali kad vidite što sve možeš izvesti, shvatiš da je to prava disciplina, zahtjevna kao skateboarding ili BMX. Ekstremni sportovi su način izražavanja – tko to ne proba, ne zna što propušta.”

Gost u podcastu “Rampa”: “Želim da ljudi shvate koliko je ovo ozbiljno”

Prepoznat kao inspirativna figura ekstremne scene, Emanuel je gostovao u podcastu “Rampa”, koji se bavi ekstremnim sportovima i kulturom urbane zajednice.

U razgovoru je otkrio što ga motivira, kako izgleda priprema za natjecanja i zašto je zajedništvo među sportašima ključno:

“U ovom sportu konkurencija nije neprijatelj. Pomažemo jedni drugima, dijelimo trikove, ideje i padove. Bez zajednice nema napretka.”

“Skate park nije igraonica!” – problem Žnjana

Tijekom razgovora na Žnjanu, Bastaja se posebno osvrnuo na problem nepravilnog korištenja skate parkova.

“Sve češće viđam roditelje koji dolaze u skate park i tamo uče djecu voziti bicikl. To je iznimno opasno – i za djecu, i za nas koji treniramo. Rampama i elementima se ne upravlja olako. Skate park nije igralište, već sportski teren gdje svaka pogreška može završiti ozljedom.”

Ističe da bi trebalo jasno označiti pravila korištenja parkova i uvesti edukaciju o sigurnosti.

“Mi, vozači romobila, skejteri i BMX vozači, svi dijelimo taj prostor. Ako netko dođe tko ne zna kako se park koristi, to ugrožava sve. Nije stvar bahatosti, nego sigurnosti.”

Njegov savjet mladima je jasan i motivirajući:

“Ako voliš nešto – idi do kraja. Ekstremni sportovi nisu samo trikovi, to je način života. Budi hrabar, padni sto puta, ali se i digni sto prvi put.”

Inspiracija novim generacijama

Danas, s 26 godina, Emanuel Bastaja nije samo sportaš, već uzor generaciji mladih koji žele pronaći svoj put u neobičnim sportovima. Njegova priča govori o tome da strast, rad i hrabrost mogu voditi do svjetske pozornice – čak i kad krećeš s romobilom iz malog Lovrana.

“Snovi su ostvarivi, ali samo ako si spreman pasti, ustati i ići dalje. To vrijedi i za život, ne samo za sport.”