Više sudara u Splitu, teža nesreća na Zagorskom putu – stvaraju se gužve

Split je danas iza podne zahvatila serija prometnih nesreća, među kojima se izdvaja teža prometna nesreća na Zagorskom putu. Kako doznajemo od Policijske uprave splitsko-dalmatinske, na terenu su žurne službe, a zbog očevida i zastoja na prometnicama stvaraju se gužve.

Prema informacijama koje smo dobili iz policije, u 12:55 sati zabilježen je lakši sudar u kojem su sudjelovala dva osobna vozila.

Tekst se nastavlja nakon oglasa

Nedugo nakon toga, u 13:10 sati dogodio se sudar dvaju osobnih vozila na Zagorskom putu, a policija navodi da se radi o težoj prometnoj nesreći. Na mjesto događaja upućene su hitna medicinska pomoć i policija.

Vozačima se savjetuje oprez te, gdje god je moguće, izbjegavanje ovog dijela grada dok traje postupanje na terenu i normalizacija prometa.