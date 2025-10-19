Više puta kažnjavan: Policajci uhitili vozača bez položenog ispita, završio u zatvoru

U subotu, 18. listopada u 10.50 sati u Zadru u Ulici 84. gardijske bojne HV Termiti policijski službenici su u nadzoru prometa zaustavili automobil splitskih registarskih oznaka kojim je upravljao 54-godišnji državljanin Bosne i Hercegovine.
Kontrolom vozača utvrđeno je da vozilom upravlja prije stjecanja prava na upravljanje, odnosno prije položenog vozačkog ispita te da je do sada pravomoćno osuđen zbog činjenja prometnih prekršaja.
S obzirom na to da se radi o učestalom ponavljaču prekršaja iz Zakona o sigurnosti prometa na cestama, ostvareni su zakonski uvjeti te je od prekršitelja privremeno oduzet automobil kojim je upravljao.
Vozač je uhićen i doveden u prostorije policije. Nakon prekršajne obrade, uz optužni prijedlog zbog utvrđenih prekršaja iz Zakona o sigurnosti prometa na cestama 41-godišnjak je jučer doveden na Prekršajni odjel Općinskog suda u Zadru.
U optužnom prijedlogu, policija je zatražila zadržavanje, kaznu zatvora u trajanju od 60 dana te izricanje zaštitne mjere zabrane upravljanja motornim vozilima B kategorije u trajanju od 9 mjeseci.
Sud je nakon saslušanja, okrivljeniku odredio mjeru zadržavanja u zatvoru u trajanju od 15 dana, nakon čega je odveden u Zatvor u Zadru.