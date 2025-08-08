Više požara i intervencija vatrogasaca na području Splita i županije

Tijekom 24 sata, od 7. kolovoza u 6 sati do 8. kolovoza u isto vrijeme, Javna vatrogasna postrojba (JVP) Grada Splita i dobrovoljna vatrogasna društva (DVD) bilježili su niz intervencija na području Splita i Splitsko-dalmatinske županije, izvijestio je Županijski vatrogasni operativni centar.

Splitski vatrogasci imali su četiri intervencije. U 13:44 gasili su požar smeća u kontejneru u Šoltanskoj ulici, a u 18:21 intervenirali su u Hercegovačkoj ulici gdje je gorilo smeće u prostoriji napuštene kuće. Požar je ugašen vodom, a štete nije bilo. U 19:15 pružili su osiguranje utakmice HNK Hajduk – FC Dinamo City na Poljudu, dok su u 20:12 otvorili stan u ulici Kroz Smrdečac.

Na području županije zabilježeno je više požara otvorenog prostora. U Donjem Prološcu je u 11:38 izbio požar šume, u gašenju su sudjelovali JVP i DVD Imotski te kanader CL-866. Požar, u kojem je izgorjelo hektar šume, ugašen je u 15 sati. U Poljicima na Hvaru opožareno je 100 kvadrata trave, a interveniralo je DVD Jelsa. Najveći požar zabilježen je u Novom Selu (Selca) gdje je gorjelo 1500 kvadrata trave i niskog raslinja. Na terenu su bili DVD Selca i redovna dislokacija iz Selca.