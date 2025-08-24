Više požara i intervencija splitskih vatrogasaca u jednom danu

Splitski vatrogasci imali su niz raznovrsnih intervencija tijekom 23. i u noći na 24. kolovoza. Prema podacima Županijskog vatrogasnog operativnog centra, radili su na otvaranju stana, osiguranju javnog događaja, pomoći građanima te gašenju više požara.

U 20:08 sati otvorili su stan u Mosećkoj ulici, a potom su u 20:50 sati bili angažirani na osiguranju festivala "Vibrez" na Sustipanu. Neobična intervencija dogodila se u KBC-u Firule, gdje su u 21:50 sati skidali prsten s ruke pacijenta.

U kasnim večernjim satima zabilježena su i dva požara – u 22:30 sati planuo je strujni ormarić u zgradi u Krležinoj ulici, a samo pet minuta kasnije gorjela je mikrovalna peć u stanu u Ulici Domovinskog rata. Zadnja splitska intervencija dogodila se u 04:25 sati, kada su gorjele naslage smeća i raslinje pokraj javne garaže u Ostravskoj ulici.

Požari u Sinju i Makarskoj

Na području županije zabilježena su još dva požara. U Sinju je u 11:57 sati gorio automobil, a intervenciju je izvela Javna vatrogasna postrojba Sinj s jednim vozilom i četiri vatrogasca.

Istoga dana u Makarskoj u 20:29 sati planula je trava i nisko raslinje. Opožareno je oko 20 četvornih metara površine, a požar su gasili JVP Makarska s dva vozila i četiri vatrogasca te DVD Makarska s jednim vozilom i tri vatrogasca.

Sve intervencije uspješno okončane

Kako je izvijestio Županijski vatrogasni operativni centar, sve intervencije na području Splita i županije završile su uspješno i bez ozlijeđenih osoba.