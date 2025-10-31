Više od pet tisuća navijača: Slaven rasprodao stadion za Hajduk

U nedjelju od 16 sati Slaven Belupo dočekuje Hajduk u 12. kolu SuperSport HNL-a, a iz koprivničkog kluba javljaju da su sve ulaznice rasprodane. Stadion Ivan Kušek Apaš, koji ima 3054 sjedeća mjesta, bit će ispunjen do posljednjeg mjesta – očekuje se oko pet tisuća navijača.

Hajduk u Koprivnicu stiže kao vodeća momčad lige, s tri boda više od Dinama, dok je Slaven Belupo četvrti na ljestvici, s devet bodova zaostatka.

Obje ekipe u susret ulaze nakon pobjeda – Splićani su slavili protiv Gorice 3:0, a Koprivničani kod Varaždina 3:1. U prvom međusobnom ogledu ove sezone, Hajduk je na Poljudu pobijedio 3:0.