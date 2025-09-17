Više od 900 turista zarobljeno kod Machu Picchua zbog prosvjeda i blokade pruge

Najmanje 900 turista ostalo je zarobljeno u blizini drevne citadele Inka Machu Picchu nakon što je zbog prosvjeda obustavljen željeznički promet, potvrdio je u utorak peruanski ministar turizma.

Tvrtka PeruRail objavila je da je linija zatvorena još u ponedjeljak jer su prosvjednici blokirali rutu kamenjem, dok je lokalna podružnica istaknula da su “treće strane” iskopale dio pruge, što je narušilo njezinu stabilnost i dodatno usporilo evakuaciju putnika.

Nemiri su izbili zbog spora oko turističkog prijevoza. Prosvjednici tvrde da u procesu zamjene dosadašnjeg koncesionara, autobusne tvrtke Consettur, nedostaje transparentnosti i pravednosti. Nakon isteka koncesije, vlasti su odabrale drugog prijevoznika, no stanovnici Aguas Calientesa, gradića podno Machu Picchua, blokirali su njegov rad.

Ministar turizma Desilu Leon izjavio je da je u ponedjeljak uspjelo biti evakuirano oko 1400 posjetitelja, no oko 900 ih je još uvijek ostalo zarobljeno u Aguas Calientesu, glavnom ulazu u jedno od najposjećenijih kulturnih odredišta u Peruu.