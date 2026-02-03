Više od 5.000 ljudi u Splitu traži posao: Otkrijte koje tvrtke nude najbolje prilike!

Hrvatski zavod za zapošljavanje u suradnji s Županijom Splitsko-dalmatinskom i gradom Splitom organizira 11-e po redu Dane poslova i profesionalnog usmjeravanja.

Danas, u utork u Velikoj dvorani SC Gripe okupilo se 75 izlagača-poslodavaca iz raznih sektora gospodarstva i 10-tak obrazovnih ustanova s područja SDŽ-e. Sajam je namijenjen svima koji traže posao, razmišljaju o promjeni karijere ili se žele informirati o mogućnostima zapošljavanja i profesionalnog razvoja.

Sajam se održava u organizaciji Splitsko-dalmatinske županije i grada Splita, čime se dodatno naglašava važnost zajedničkog djelovanja lokalne i regionalne samouprave u poticanju zapošljavanja i gospodarskog rasta i razvoja.

Evo što nam je o sajmu rekao ravnatelj HZZ, Ante Lončar.

- Danas smo prisutni u Splitu na HZZ-ovim tradicionalnim „Danima poslova“ koje Hrvatski zavod za zapošljavanje organizira svake godine u veljači. Zajedno s Gradom Splitom i Splitsko-dalmatinskom županijom, ovogodišnji događaj traje dva dana i uključuje i profesionalno usmjeravanje.

Očekuje se više od 5.000 posjetitelja, a sudjeluje 74 poslodavaca koji su prepoznati na tržištu rada kao poželjni poslodavci. Cilj je aktivirati što veći broj domaće radne snage. Zahvaljujemo Gradu Splitu i gradonačelniku Tomislavu Šuti, kao i županu Blaženku Bobanu te Splitsko-dalmatinskoj županiji. S nama je i zamjenik gradonačelnika, gospodin Ivo Bilić, koji je predstavio aktivnosti Grada i Županije u razvoju tržišta rada u Splitsko-dalmatinskoj županiji - rekao je u uvodu Ante Lončar, ravnatelj HZZ.

Ranije su mnogi odlazili u inozemstvo, posebno u Njemačku, ali sada sve više ljudi ostaje u zemlji.

- Dobar primjer je projekt u Imotskom kraju, gdje je HZZ potaknuo više od 70 samozapošljavanja. Ovaj projekt, u kombinaciji s državnim i lokalnim potporama, pokazuje vrlo dobre rezultate. Jedan od uspješnih programa je i „Tu je tvoj dom“.

Trendovi na tržištu rada su pozitivni jer nezaposlenost opada, a broj osiguranika raste, trenutno ih je više od 1.720.000. To doprinosi rastu bruto domaćeg proizvoda i dobroj gospodarskoj situaciji, a sve više ljudi ostaje u zemlji ili se vraća kroz potpore za samozapošljavanje i zapošljavanje - ističe Lončar.

Potom je riječ preuzeo župan, Blaženko Boban.

- Danas ih je 14 tisuća nezaposlenih, što znači da je broj nezaposlenih gotovo utrostručen u našoj županiji. To je rezultat aktivnosti privatnog sektora – građevinarstva, ugostiteljstva, turizma i drugih grana – ali i zahvaljujući poticajima na svim razinama: općinskim, gradskim, županijskim, pa sve do državnih poticaja koji podržavaju gospodarstvo.

Gospodarstvo Hrvatske je živo i aktivno, unatoč tome što su mnoga gospodarstva u Europi nakon korone doživjela pad. Razlog tome je što je hrvatska Vlada tijekom pandemije preuzela obvezu očuvanja gospodarskih subjekata.

Danas se suočavamo s problemom nedostatka radne snage, pa je potrebno tražiti radnike i izvan naše županije. Posebno se to osjeti u Priobalju, zbog čega smo u Splitsko-dalmatinskoj županiji usmjereni na poticanje zapošljavanja. Ne možemo očekivati dolazak velikih industrijskih mastodonata ili divova u Dalmatinskoj zagori.

Znamo što su takvi veliki projekti u prošlosti učinili našem Jadranu – poput željezara i drugih neprimjerenih objekata, koji nisu bili primjereni ni u jednom dijelu Hrvatske, a kamoli na biseru Jadrana. Takvo što ne smijemo dopustiti - rekao je Boban.

Kako je bilo na ovogodišnjim danima poslova i profesionalnog usmjeravanja pogledajte u galeriji Siniše Vickova.