Više od 300 splitskih učenika ovaj tjedan nije krenulo na nastavu zbog obnove škole. Evo koje promjene ih čekaju kad se vrate

Grad Split, u partnerstvu s Razvojnom agencijom Split – RaST d.o.o., izradio je projekt „Dogradnja škole i izgradnja školske sportske dvorane OŠ Stobreč“, koji je prijavljen na otvoreni poziv iz Nacionalnog plana oporavka i otpornosti (NPOO) „Izgradnja, rekonstrukcija i opremanje osnovnih škola za potrebe jednosmjenskog rada i cjelodnevne škole – Grupa 1“.

I dok je više od 400.000 učenika diljem Hrvatske već sjelo u školske klupe, oko 300 učenika iz OŠ Stobreč novu će nastavnu godinu započeti tek 15. rujna. Razlog su građevinski radovi na dogradnji škole i energetskoj obnovi postojeće zgrade.

Nova, modernija školska dvorana

„Izgradnja školske dvorane bit će od iznimnog značaja kako za školu, tako i za lokalnu zajednicu. Do sada naši učenici nisu imali adekvatan prostor za tjelesnu i zdravstvenu kulturu“, kazao nam je v.d. ravnatelja škole Siniša Duhović.

Dogradnja podrazumijeva pet novih učionica, obnovu još dviju postojećih, novu knjižnicu, tri kabineta te suvremenu kuhinju s blagovaonicom. Planirano je i uređenje školskog dvorišta, parkirališta za automobile i bicikle te cjelovita energetska obnova zgrade s ugradnjom dizala i prilagodbom prostora osobama s invaliditetom.

Poseban naglasak stavljen je na novu dvodijelnu sportsku dvoranu površine 2.350 četvornih metara, s tribinama za 228 gledatelja i dodatnom dvoranom za korektivnu gimnastiku.

Jednosmjenska nastava

„Dogradnjom učionica omogućit ćemo rad škole u jednoj smjeni, a dvorana će napokon osigurati kvalitetno održavanje nastave tjelesne i zdravstvene kulture“, istaknuo je Duhović.

Ukupna vrijednost projekta iznosi 10,87 milijuna eura, od čega će 4,33 milijuna eura biti pokriveno bespovratnim sredstvima iz NPOO-a, dok će Grad Split osigurati 6,54 milijuna eura. Dograđeni dio škole prostirat će se na 1.057 četvornih metara.

Nova školska godina u novim prostorijama

OŠ Stobreč trenutno pohađa 310 učenika raspoređenih u 16 razrednih odjela. Zbog nedostatka prostora nastava se odvija u dvije smjene, a satovi tjelesnog održavaju se u privremenim, neadekvatnim prostorima.

Dogradnja će, ističu iz škole, u potpunosti odgovoriti potrebama sadašnjih i budućih generacija učenika.

"Prioritet nam je sigurnost učenika i djelatnika tijekom radova. Vjerujemo u razumijevanje roditelja i radujemo se početku nove školske godine u obnovljenim prostorima“, poručio je Duhović, koji je početkom rujna preuzeo funkciju v.d. ravnatelja nakon umirovljenja dugogodišnje ravnateljice Marine Baćak.

Završetak svih radova očekuje se do početka sljedeće školske godine.

Povijest škole Osnovna škola “Stobreč – Kamen” osnovana je 29. srpnja 1993. godine odlukom Gradskog vijeća Grada Splita. Sjedište joj je u Stobreču, a svojim radom obuhvaćala je djecu iz naselja Stobreč, Kamen, Šine i Sirobuja. Škola je od samih početaka posebna po svojoj arhitektonskoj strukturi, sastojala se od dva dislocirana objekta udaljena oko 2,5 kilometra. Jedan se nalazi u Stobreču, dok je drugi smješten na Kamenu. Već od školske godine 1994./1995. nastava se proširila i na područni odjel u Sirobuji, čime je omogućeno da što veći broj učenika nastavu pohađa u svom mjestu stanovanja. Arhitekt Ante Kuzmanić je osvojio Nagradu Zagrebačkog salona za realizaciju za školsku zgradu Osnovne škole Stobreč, 1994. godine.