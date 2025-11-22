Više od 10 centimetara snijega palo je u dijelu Dalmatinske zagore. Snijeg donio i radosti i probleme

Kako je i bilo najavljeno, sredozemna ciklona donijela je veliku promjenu vremena, a velik dio srednje Dalmacije danas ima pravi zimski ambijent. Tako snijeg pada u Dalmatinskoj zagori, osobito u Zamosorju, Cetinskoj krajini i dijelu Zabiokovlja.

Iako do 12 sati nije bilo snježnog pokrivača u Sinju, sredinom dana snijeg je pojačao pa je i tamo moguće stvaranje tanjeg snježnog pokrivača. No in se ranije stvorio u Dicmu, Kukuzovcu, Brnazama...

Gust snijeg padao je i na cijelom području Muća i Dugopolja, stvarajuće snježni pokrivač. Više od 10 cm snijega palo je u višim dijelovima Dalmatinske zagore, poput Zelova. Gust snijeg pada i u Trilju, a bilo g aje u Šestanovcu i Zadvarju.

Svojevrsno iznenađenje dana je Klis. Klis Brdo mjeri 8 centimetara, a snijeg se spustio do gornjih dijelova Solina.

Donosimo veliku fotogaleriju našeg Roka Pavlinušić koja je nastala na nekoliko lokacija u Sinju i okolici.