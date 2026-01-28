Više lokacija u Splitu i Dalmaciji ostaje bez struje

Zbog planiranih radova na elektroenergetskoj mreži, sutra će bez električne energije ostati potrošači na više lokacija u Splitu i okolici, ali i na dijelu otoka te u Zadarskoj županiji. Riječ je o zahvatima koji uključuju zamjenu mjernih uređaja te radove na niskonaponskoj (NN), srednjonaponskoj (SN) i visokonaponskoj (VN) mreži, kao i radove u trafostanici.

U Splitu je planiran prekid zbog zamjene mjernih uređaja, a bez struje će u razdoblju od 8.30 do 14.30 sati biti potrošači u Dubrovačkoj 61, na Mažuranićevu šetalištu 21 te u Vrazovoj 23, 25 i 27.

Na području Kaštel Kambelovca, zbog radova na niskonaponskoj mreži, prekid opskrbe predviđen je od 8 do 13 sati. Bez električne energije bit će potrošači u ulici Don Frane Bege 19–29 i 26–36, na Cesti dr. F. Tuđmana 407–437 i 630 te u Lapotićima 6–16a.

Muć Donji, Bidnić, Ogorje, Postinje...

Zahvati na srednjonaponskoj mreži najavljeni su i na području Muća, gdje se prekid očekuje od 9 do 15 sati. Obuhvaćena su područja i naselja: Muć Donji, Bidnić, Ogorje, Postinje, Pribude, Milešina, Bračević, Radunić, Ramljane, Vrba i Crivac.

U Ramljanima su planirani radovi na visokonaponskoj mreži, zbog čega će bez struje biti potrošači od 8 do 16 sati u ulicama Put Vodica 1–60, Filipovići 1–41, Radmile 20–46 te Put Sedlara 1–62.

Isti vremenski okvir, od 8 do 16 sati, odnosi se i na Postinje Donje, također zbog radova na visokonaponskoj mreži. Prekid će obuhvatiti Put Postinja 1–166, Zekani–Penovići 1–45 te Put Griže 1–7.

U Podstrani su predviđeni radovi na niskonaponskoj mreži, a prekid opskrbe planiran je od 9 do 13 sati. Bez električne energije bit će potrošači u ulici Don Petra Cara 21–79 i 12–70.

Prekidi su najavljeni i na Lastovu, gdje će bez električne energije od 9 do 13 sati biti potrošači na području Općine Lastovo koji se napajaju iz trafostanica TS 10/0,4 kV “PASADUR” i “JURJEVA LUKA”. Kako je navedeno, riječ je o radovima u TS 10/0,4 kV Pasadur.

Savjet za građane

Na širem području Bristivice, Blizne Donje, Blizne Gornje, Mitla i Rastovca planiran je prekid od 8 do 16 sati. Uz to je napomenuto kako se u slučaju lošijih vremenskih uvjeta radovi odgađaju na sljedeći radni dan.

U Ždrelcu je prekid najavljen u predjelu Vršina, i to od 10 do 13 sati, dok će u Zadru bez struje od 9 do 12 sati biti potrošači u ulici Denisa Bajla.

Radovi su najavljeni kao planirani, a građanima se savjetuje da na vrijeme prilagode obaveze te, koliko je moguće, tijekom prekida isključe osjetljive uređaje iz struje.