Virus hara školama i vrtićima: Razredi 'zjape' prazni

U posljednjem desetljeću gripa u Hrvatskoj nikada nije stigla ovako rano, a njezino širenje sve je brže. Trenutačno su najviše pogođena djeca u školama. Čitateljica iz jedne osnovne škole u Zagrebu javlja da je danas u samo jednoj generaciji izostalo oko 20 učenika zbog bolesti.

Slična situacija bilježi se i u vrtićima. Jedna roditeljica iz zagrebačkog vrtića ističe da odgajateljice cijeli dan zovu roditelje da dođu po djecu jer je posljednjih dana veliki broj mališana bolestan, a danas je vrhunac. Isto se događa i u vrtićima na zapadu grada, gdje u jednoj grupi trenutačno nedostaju četiri djece zbog gripe, prenosi net.hr

Podaci Hrvatskog zavoda za javno zdravstvo pokazuju da nije riječ o lokalnom problemu. Zaključno s 30. studenim 2025. godine u Hrvatskoj je prijavljeno 3.708 oboljelih od gripe, a samo u posljednjem tjednu prijavljeno je 1.271 novooboljelih. Gripa je prisutna u gotovo svim županijama, a najviše slučajeva bilježi se u Splitsko-dalmatinskoj, Dubrovačko-neretvanskoj i Šibensko-kninskoj županiji. Kao i obično, najveća stopa oboljelih je među djecom predškolske i školske dobi, dok je najmanja među osobama starijim od 65 godina.

Pojava gripe ove sezone dodatno je otežana nedostatkom cjepiva za opću populaciju. Iako doze za rizične skupine postoje, u ljekarnama ih za ostale građane još nema dovoljno. Ljekarne su zbog toga uputile zahtjeve veledrogerijama, no cjepiva su naručena prema prošlogodišnjim potrebama i distribuirana u manjoj količini od ove potražnje. Iz HZJZ-a smiruju situaciju, navodeći da će cjepiva biti dostupna i za širu populaciju nakon procjepljivanja rizičnih skupina. Inače, u Hrvatskoj se protiv gripe obično cijepi tek oko 30 posto osoba iz rizične skupine.