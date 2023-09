"VINSKI GRAD" PRVI PUT U SPLITU Ljubitelji otmjenog druženja moći će kušati fina vina iz svih hrvatskih regija

Poznati vinski festival Vinski grad prvi put dolazi u Split na KOLUR – ZVONČAC - novouređenu event zonu (Obala Kneza Branimira 19 ).

Radno vrijeme festivala bit će od 19 do 01 h, a u tom periodu ljubitelji otmjenog druženja moći će kušati fina vina iz svih hrvatskih regija s naglaskom na lokalne vinarije.

Dalmatinske vinarije koje će se predstaviti su Stina, Skaramuča, Markus, Ško vina, Hvar Hills, Royal Hills, Testament, Black Island, Vislander, Grabovac i Korlat. Uz njih, za znatiželjne koji žele upoznati i vina iz ostatka Hrvatske stižu vinarije Štampar, Kopjar, Rossi, Matić, Cattunar,

Marčeta, Benvenuti, Galić, Vinarija Kutjevo d.d. i Markota.

Inozemnu ponudu čine talijanski proizvođač prosecca Astoria, Lillet from France, Vino Simčić i De Adami Zaloščan.

Za one koji još nisu počeli uživati u vinu, u ponudi će biti i kokteli koje će pripremati House of prosecco and gin što omogućava Roto Svijet Pića te pivska kućica Erdinger.

Odgovornost za vrhunsku atmosferu preuzima ekipa iz Jukebox.hr, a glavni partneri projekta, Romerquelle, Roto Svijet Pića, President sirevi, Konzum, Perutnina Ptuj pripremaju prekrasno uređene lounge zone iz kojih nećete htjeti otići.

Vinsku ponudu pratit će majstori street fooda Bite of fun s dnevnim kreativnim ponudama jela.

Na ulazu u Vinski grad potrebno je unajmiti staklenu vinsku čašu za 5€, a konzumacija se plaća karticom/ kuponima na svakoj kućici kako bi cijeli proces do uživanja bio što kraći. Sva vina iz ponude su dostupna na čašu i butelju.

Ulaz na festival je besplatan, a cijene vina promotivne.

Sve novosti i informacije o Vinskom gradu, ali i svakodnevnu atmosferu pratite na društvenim mrežama Vinarta (@vinart_croatia)