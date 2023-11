Vinko Coce dobiva spomenik!

Župan Splitsko-dalmatinske županije Blaženko Boban sa suradnicima i zamjenik župana Stipe Čogelja obišli su Klesarsku školu u Pučišćima na Braču, gdje akademski kipar Mate Roščić izrađuje poprsje legendarnog Vinka Coce.

Roščić je istaknuo kako je cijela priča krenula od obitelji Coce, a podržala ju je Splitsko-dalmatinska županija.

"Coce je jedan od simbola Dalmacije. Svi smo mi Coce – on je bio čovjek iz naroda. Njegova obitelj već dugi niz godina pokušava napraviti njegovo spomen obilježje, a sada dolazi do realizacije zahvaljujući Splitsko-dalmatinskoj županiji, koja je prihvatila tu ideju. Skupio se tim entuzijasta te zaljubljenika u tradiciju i baštinu, kojoj Vinko Coce pripada. On nam je ostavio prekrasnu priču za budućnost kroz klapsku pjesmu, Dalmaciju i Hajduk. Tako je nastala jedna priča Klesarske škole koja sudjeluje sa svojim učenicima", rekao je Roščić.

Zamjenik župana Splitsko-dalmatinske županije Stipe Čogelja zahvalan je na svemu što je Vinko Coce ostavio Dalmaciji.

"Stavili smo Vinka Cocu u naš kamen, naše suho zlato. Toliko je značio Dalmaciji i svima nama. U suradnji s Klesarskom školom u Pučišćima, akademskim kiparom Matom Roščićem, Stipom Vrandečićem, Jadrankamenom i brojnim Hrvatima odlučili smo pokloniti poprsje Vinka Coce Trogiru i njegovoj obitelji, kako bismo donekle pokušali vratiti sve ono što je Vinko Coce ostavio za nas", izjavio je Čogelja.