Vila s bazenom, kuća na Pagu: Evo imovinske kartice uhićenog gradonačelnika Grgića

U današnjoj akciji USKOK-a uhićen je gradonačelnik Nove Gradiške Vinko Grgić. Analizirali smo njegovu imovinsku karticu, u kojoj posebnu pozornost privlači luksuzna vila u Novoj Gradiški, koja se ističe kao najvrjednija nekretnina u njegovu vlasništvu, prenosi Index.

Prema imovinskoj kartici iz 2025. godine, Grgić kao gradonačelnik prima mjesečnu plaću od 3876 eura. Uz to, od imovine i imovinskih prava ostvaruje dodatnih 1000 eura mjesečno, a prijavio je i 15.713 eura od kapitala te primitaka na koje se ne plaća porez.

Njegova supruga zaposlena je u Pučkom otvorenom učilištu Matija Antun Relković, gdje joj plaća iznosi nešto više od 1250 eura mjesečno. Obitelj otplaćuje i dva kredita, za koje mjesečno izdvajaju ukupno 1066 eura.

Vila s bazenom

Grgić u Novoj Gradiški posjeduje kuću procijenjenu na 199.084 eura. Riječ je o prostranom imanju s bazenom koje je javnosti postalo poznato još prije 12 godina. Osim spomenute vile, Grgić je vlasnik kuće na Pagu od 33 čija je vrijednost procijenjena na 132.722 eura te suvlasnik kuće u Zagrebu vrijedne 398.168 eura.

Njegova supruga vlasnica je još jedne kuće u Novoj Gradiški, procijenjene na 150.000 eura. Od pokretne imovine Grgić posjeduje automobil Peugeot 2008 vrijedan 13.272,28 eura i motocikl Vespa GTS 300 vrijedan 3981,68 eura, kojeg je kupio na kredit. Prema prijavljenim podacima, ima i 50.000 eura ušteđevine.