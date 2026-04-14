Od sutra nova pravila na cestama

Riječ je o obvezi koju propisuje Ministarstvo unutarnjih poslova i koja je na snazi svake godine od 15. studenog i odnosi se na točno definirane zimske dionice javnih cesta. U tom razdoblju na tim prometnicama zimska oprema mora koristiti bez obzira na vremenske prilike, što znači da je obvezna čak i ako je kolnik potpuno suh i bez snijega. Ta se obveza odnosi na sve vrste motornih vozila, bez obzira na vremenske uvjete i stanje kolnika, osim na vozila Oružanih snaga Republike Hrvatske.

Pod zimskom opremom motornih vozila čija najveća dopuštena masa nije veća od 3,50 tona, sukladno posebnom propisu, podrazumijevaju se zimske gume (M+S) na svim kotačima ili ljetne gume s najmanjom dubinom profila od 4 mm i s lancima za snijeg pripravnim za postavljanje na pogonske kotače. Autobusi i teretna vozila koji zbog tehničkih razloga ne mogu postaviti lance na pogonske kotače moraju imati zimske gume (M+S) na pogonskim kotačima, piše N1.

Stoga, i dalje morate voditi računa o tome da vas prometna policija ima pravo isključiti iz prometa i naplatiti vam kaznu ako nemate propisanu zimsku opremu bez obzira na doba godine u slučaju iznenadnih vremenskih neprilika na cesti.

Naime, Zakon o sigurnosti prometa na cestama definira pojam "zimskih uvjeta", koji nastupaju svaki put kada je kolnik prekriven snijegom ili kada na njemu ima poledice. U takvim okolnostima, neovisno o datumu u kalendaru, zimska oprema postaje obvezna na svim cestama u Republici Hrvatskoj, a ne samo na prethodno definiranim zimskim dionicama, piše Večernji.

Kolike su kazne?

Policijski službenici imaju ovlast zaustaviti i kazniti svakog vozača koji ne poštuje ove propise. Kazna za vozača koji upravlja vozilom bez propisane zimske opreme u trenucima kada je ona obvezna iznosi 130 eura. Ako policajac procijeni da vozilo ugrožava sigurnost prometa, može narediti vozaču da odmah prekine vožnju sve dok ne osigura adekvatnu opremu.

U slučaju nepoštivanja naredbe, vozilo se može isključiti iz prometa, a vozaču se privremeno oduzimaju registarske pločice. Kazne su još drastičnije za pravne osobe i obrtnike koji dopuste da njihovo vozilo sudjeluje u prometu bez zimske opreme, a kreću se u rasponu od 660 do čak 1.990 eura.