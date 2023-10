VIKEND ZA VELIKO FINALE SPLITSKOG FESTIVALA JEDRENJA Najprestižniji krstaški jedriličarski spektakl u Hrvatskoj, trodnevna Viška regata, i ove godine uz rekordan broj jedriličara

Danas se zatvaraju prijave za sudjelovanje na najpopularnijem i najprestižnijem krstaškom jedriličarskom spektaklu sa hrvatske strane Jadrana, 79. Viške regate.

Ove godine, kada je regata ujedno i kulminacija Splitskog Festivala Jedrenja, na regatu se do danas prijavilo 166 posada sa više od 1.000 jedriličara koji će na trodnevno nadmetanje isploviti iz Splita u petak 13.10.2023. u 9.00 sati.

Viška regata, kao jedna od najstarijih u Europi, već 79. godina privlači najbolje hrvatske i europske jedriličare označujući svojevrstan kraj ljetne jedriličarske sezone, odnosno posljednji jedriličarski izlazak na more prije zime. Jedri se u područjima Splitskog, Bračkog, Hvarskog i Viškog kanala te luke Vis, a ruta i orar su tradicionalni: start Viške regate moguće je gledati uživo sa Sustipana, s velikog lukobrana ACI-a, ali i sa šetnice na potezu od Zvončaca do uvale Ježinac. Najatraktivnija lokacija s koje je moguće pratiti regatu, brodice su koje plove uz regatnu stazu, stoga organizatori pozivaju sve koji to mogu da isplove ovaj petak ujutro i daju podršku posadama koje se natječu.

Goste i natjecatelje očekuje i bogat zabavni program

Višani dočekuju finaliste prvoga dana već od 13.00 sati, ali s nestrpljenjem očekuju i subotnju izuzetno atraktivnu regatu u Viškom portu kao i start druge etape Viške regate u nedjelju 15.10.2023. u 9.00 sati. Osim regatnih sadržaja, u Visu natjecatelje, goste i stanovnike očekuje i zabavni program. Jedriličare će tako, u petak na rivi, dočekati Viški specijalitet Fažol na brujet, kojeg pripremaju učenici Viške hotelijerske škole Vis uz teću sipe i boba i čašicu čuvenog kaštelanskog Crljenka u organizaciji Klaster-a ZORA, u sklopu projekta Morski puti od Crljenka i predstavljanja ZINFEST-a.

Pobjednika regate očekuje se u nedjelju 15.10.2023. na velikom molu ACI marine u Splitu već oko 13 sati. Regata završava prolaskom u cilj posljednjih plovila u 18 sati, dodjela nagrada na platou ispred JK Labud predviđena je u 20.00 uz glazbeni program do sitnih noćnih sati.

Ove se godine u sklopu priprema za Višku regatu i Splitskog Festivala Jedrenja, u četvrtak 12. listopada, u JK Labud od 14 do 17 sati održava i natjecanje u pripremi brodske spize pod nazivom Morski marendin, gdje će kuharske posade odmjeriti snage u prezentaciji kulinarskih umijeća. Jela će ocijeniti žiri pod predsjedanjem Direktorice turističke zajednice Splitsko dalmatinske Županije Ivane Vladović i Jovice Palikovića, legendarnog automobilista. Nagrade su osigurali Vina Matošević, Klaster ZORA, Solana Pag i Microgreens.hr. Nakon dodjele nagrada bit će predstavljene knjige o jedrenju Eldora i Sharedreams − Jedrima oko svijeta, dvojice jedriličara i članova Labuda Sania Delića i Lea Lemešića.

Splitski Festival Jedrenja jedinstvena je manifestacija koja po prvi puta objedinjava najprestižnije i najpopularnije regate koje se u razdoblje od sredine rujna do sredine listopada organiziraju na području Splita i Dalmacije, čime Labud Classic, Mala Mrduja, Mrduja, Startup Europa i Viška regata dobivaju novi poticaj kojim se odaje priznanje dosadašnjoj tradiciji.