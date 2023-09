VIKEND PROGNOZA Nemojte da vas popodne iznenadi grmljavina. Ako mislite da će brzo ljetu kraj, mogli biste se iznenaditi

Knin je jučer bio jedini grad u Hrvatskoj s temperaturom zraka višom od vrućih 30°C. Ipak drugdje je bilo vrlo toplo pa su u Dalmaciji temperature u najtoplijem dijelu dana većinom bile od 26 do 29°C. U jutarnjim satima bilo je i nešto slabe kiše.

Kraj tjedna većinom donosi stabilno vrijeme, tek mjestimice uz kraće nestabilnosti i to većinom danas.

A danas nas očekuje promjenjivo s izmjenama sunčanih i oblačnih razdoblja. Oblačnije nad otvorenim morem gdje danju može biti kiše ili grmljavinskih pljuskova. Popodne će razvoja oblaka biti u Zagori pa su osobito u kasnim popodnevnim satima grmljavinski pljuskovi mogući u zaleđu obale i tek ponegdje uz obalu. Navečer razvedravanje. Vjetar slab; noću burin, danju tihi ili maestral. Minimalne jutarnje temperature zraka u Zagori od 13 do 18°C, uz obalu i na otocima od 19 do 23°C. Najviše dnevne temperature od 24 do 29°C.

Djelomično sunčano s promjenjivom naoblakom i u većini krajeva suho bit će u subotu. Ipak, popodne će mjestimice biti umjerenog do povećanog razvoja naoblake uz mogućnost slabih i prolaznih pljuskova, uglavnom u Zagori. Jutro tiho ili burin, danju slab maestral. Minimalne jutarnje temperature zraka u Zagori od 12 do 17°C, uz obalu i na otocima od 18 do 22°C. Najviše dnevne temperature od 25 do 30°C.

Pretežno sunčano i u većini krajeva suho bit će u nedjelju. U Zagori, ali i krajnjem sjeveru Dalmaciji mogući su slaba kiša ili prolazni pljuskovi. Noću tiho ili burin, danju slab do umjeren vjetar zapadnih smjerova. Ponovno toplije s najvišim dnevnim temperaturama od 27 do 32°C.

Sunčano i vrlo toplo uz slab dnevni vjetar bit će i veći dio sljedećeg tjedna.