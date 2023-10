VIKEND PROGNOZA Jesen će sve "nadoknaditi": Stiže naplata rekordno dugog babljeg ljeta, sunca će do daljnjega biti "na kapaljku"

Jučerašnji dan donio je početak višednevne promjene vremena. Obilježili su ga jako jugo, naoblačenje, na sjevernom Jadranu obilna kiša, a posvuda je osjetno zatoplilo. Tako su najviše dnevne temperature i na Jadranu i unutrašnjosti mjestimice dosegle vrlo toplih 26 stupnjeva Celzijusa.

Zbog dolaska još toplije zračne mase s prednje strane prostrane ciklone, podrijetlom sa sjevera Afrike, petak će označiti vrhunac zatopljenja, ali i vjetrovitog vremena. Tako postoji mogućnost da se na krajnjem istoku zemlje zabilježi vruć dan, odnosno dosezanje vrijednosti od 30°C, što su rekordne vrijednosti za drugu polovinu listopada. Na Jadranu neće padati tridesetice, ali će biti vrlo toplu, u mnogim predjelima preko 25°C.

Jugo će na Jadranu još malo ojačati, a najjače će biti u drugom dijelu dana kada su na moru mjestimice mogući udari do 100 km/h. DHMZ je zbog toga, unutar sustava MeteoAlarm, za petak za cijeli Jadran izdao narančasti stupanj upozorenja i to zbog vjetra.

Pretežno oblačno i većinom suho bit će u petak. Puhat će vrlo jako jugo s olujnim udarima cijeloga dana. Na moru se očekuju najjači udari vjetra do oko 100 km/h. Od jutra natprosječno toplo, noćne temperature uz obalu i na otocima oko ili iznad 20°C! Danju većinom od 22 do 27°C.

U subotu oblačno s kišom, mogući su pljuskovi s grmljavinom. Mjestimice će pasti preko 40 litara kiše po metru kvadratnome. Jugo će olujne udare imati još ujutro, oslabit će na kraju dana. Bit će toplo s najvišim dnevnim temperaturama od 19°C ponegdje u Zagori do 24°C uz obalu i na otocima.

U nedjelju djelomično smirivanje vremena. Bit će promjenjivo s izmjenama sunčanih i oblačnih razdoblja, povremeno uz slabe pljuskove. Ipak, mogućnost oborina znatno je veća u prvom nego u drugom dijelu dana. Ujutro umjereno do pojačano jugo, prestat će do večeri. Bit će 2 do 4 stupnja svježije u odnosu na subotu, ali i dalje toplo.

U ponedjeljak će nastupiti kratka pauza od ciklona, bit će pretežno sunčano i toplo. Već do kraja utorka jugo, novo naoblačenje i nova kiša. Kiša, jako i olujno jugo potom će nas vjerojatno pratiti sve do kraja sljedećeg tjedna. Zadržat će se toplo za dio godine iako nešto hladnije prema kraju tjedna kada će (konačno) vremenske prilike početi nalikovati središnjoj jeseni.