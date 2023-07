Vikend prepun događanja u Vrlici!

Vrlička Česma, mjesto koje je oduvijek bilo središte okupljanja i druženja Vrličana, postaje epicentar kulturnih događanja ovog vikenda. U subotu, 22.07.2023. s početkom u 21:00, uživat ćemo u jedinstvenoj izvedbi najpopularnije hrvatske opere "Ero s onoga svijeta".

Ovaj spektakl inspiriran je samom Česmom koja je nadahnula Milana Begovića da napiše nezaboravno libreto. Mjesta su već rasprodana, no ne brinite, svima koji žele biti dio ove čarolije omogućeno je praćenje opere putem videozida koji će biti postavljen neposredno uz mjesto događaja. Također, možete se slobodno pridružiti i stajati kako biste uživali u ovoj nezaboravnoj izvedbi.

"Ero s onoga svijeta", komična opera u 3 čina, donosi nam priču o preodijevanju bogatog seljaka Miće, koji dolazi iz "onoga svijeta" kako bi ispitali ćud i odanost djevojke koju voli. No, nećemo vam otkrivati sve zaplete i smijeh koji vas očekuju u ovoj prekrasnoj operi. Glazbeno djelo je obogaćeno prekrasnim narodnim napjevima koje je majstorski uklopio Gotovac, stvarajući nezaboravan doživljaj koji nas neće ostaviti ravnodušnima. Ova opera, lišena patetike, ali ispunjena iskričavom i duhovitom satirom, predstavlja jedno od najvećih ostvarenja slavenske operne literature.

No, to nije sve! Večeras, u petak 21.07.2023., prije spektakla opere, imamo pravi tamburaški raj. Tamburaški sastav Royal iz Đakova izvest će nezaboravne melodije koje će nas uvesti u pravi vikendski ugođaj. Ali ni to nije sve! Vrijedni đakovčani pripremat će nam specijalitet čobanac, što će nas učiniti još spremnijima za večerašnje glazbeno putovanje. Najbolje od svega je što je svatko od vas pozvan na besplatnu degustaciju ovog ukusnog jela.

Pridružite nam se ovog vikenda u Vrlici i zajedno stvorimo nezaboravne trenutke! Veselimo se vašem dolasku i zajedničkom uživanju u kulturi i glazbi.