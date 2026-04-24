Hoće li biti nadoknade nastave zbog dojava o bombama? Evo što kaže Ministarstvo

Ministarstvo znanosti, obrazovanja i mladih oglasilo se nakon posljednjih prijetnji i dojava o eksplozivnim napravama u hrvatskim školama koje su zbog sigurnosnih pregleda morale biti evakuirane, a nastava prekinuta.

Iz Ministarstva znanosti, obrazovanja i mladih komentirali su dojave i prijetnje koje posljednjih dana prekidaju nastavu u školama diljem zemlje.

Iz Ministarstva ističu kako sustav mora reagirati na svaku prijetnju sigurnosti, pa i onu najmanju, i to će uvijek činiti.

Sigurnost svih u sustavu uvijek je na prvome mjestu, ističe se.

"Osuđujemo ovakve postupke koji unose paniku i strah, a o motivima onih koji to rade možemo samo nagađati. Ključno je da se počinitelji što prije pronađu i adekvatno kazne kako bi ovo ugrožavanje i maltretiranje škola prestalo te kako bi se ostalim potencijalnim počiniteljima ovakvih djela poslala jasna poruka da će svi oni koji rade ovakve radnje biti pronađeni i sankcionirani", poručeno je iz Ministarstva.

Što se tiče nadoknada izgubljenih sati nastave, iz Ministarstva kažu kako se radi o pojedinačnim slučajevima i o konkretnim predmetima koji nisu održani.

"Svaka će škola za sebe odlučiti treba li uopće nadoknadu, i iz kojih predmeta i za koje učenike", poručeno je, piše N1.