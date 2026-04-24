Gradonačelnik Bulj potpisao ključni dokument za gradnju nove OŠ fra Pavla Vučkovića

Nakon godina čekanja i brojnih administrativnih prepreka, projekt izgradnje nove Osnovne škole fra Pavla Vučkovića danas je napravio važan iskorak. Gradonačelnik Grada Sinja Miro Bulj potpisao je geodetski elaborat kojim se utvrđuje stvarni položaj katastarskih čestica i omogućuje formiranje građevinske parcele za buduću školu. Na taj način Grad Sinj besplatno je ustupio vrijedno zemljište za izgradnju nove osnovne škole osnivaču, Splitsko-dalmatinskoj županiji.

Elaborat je potpisan u nazočnosti zamjenika gradonačelnika Denisa Bobete i pročelnice upravnog odjela za imovinu i prostorno uređenje Snježane Tiganj. Riječ je o ključnom administrativnom koraku bez kojeg nije moguće ishoditi građevinsku dozvolu i financiranje iz raznih izvora potrebnih za realizaciju projekta. Potpisom gradonačelnika Bulja utvrđene su granice jednog visokovrijednog građevinskog prostora u srcu Sinja, na Pazaru, za izgradnju škole – parcele površine oko 11.600 četvornih metara, čime su stvoreni preduvjeti za nastavak realizacije projekta.

Podsjetimo, planovi za izgradnju nove zgrade Osnovne škole fra Pavla Vučkovića, zajedno s Glazbenom školom Jakova Gotovca, postoje još od sredine prošlog desetljeća. Već 2016. godine bila je izrađena projektna dokumentacija za obje škole, a projekt je imao i pravomoćnu građevinsku dozvolu. Nažalost, unatoč svemu, projekt tada nije realiziran, na razočaranje učenika, roditelja i nastavnika.

Nova škola planirana je na području Pazara. Prema ranijim najavama osnivača, Splitsko-dalmatinske županije, tijekom 2024. i 2025. godine najavljivan je početak radova do kraja 2025. godine, no do danas se to nije dogodilo.

Potpisivanje geodetskog elaborata od strane gradonačelnika Mire Bulja predstavlja bitan i konkretan korak prema daljnjoj realizaciji projekta i uklanjanju prepreka koje su godinama kočile njegov početak.

Gradonačelnik Miro Bulj tom je prigodom istaknuo:

„Ovaj vrijedan prostor Grad Sinj besplatno ustupa za izgradnju osnovne škole kako bi se, nakon tolikih godina čekanja, konačno krenulo s gradnjom. Očekujem da Splitsko-dalmatinska županija, kao osnivač i vlasnik škole, ispuni svoja obećanja i da se radovi na školi napokon pokrenu, kako bi narod Sinja napokon imao ono što odavno zaslužuje.”