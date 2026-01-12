Close Menu

Vikend na šibenskom području: Krađa vozila i oštećenje imovine

Policija izvijestila o krađi i oštećenju vozila tijekom vikenda

Šibenska policija objavila je pregled značajnijih sigurnosnih događaja zabilježenih tijekom proteklog vikenda na svom području.

"Proteklog vikenda na našem području od značajnijih sigurnosnih događaja prijavljena je krađa i oštećenje tuđe stvari", izvijestila je policija.

Navode kako je 7. siječnja u Tisnom nepoznati počinitelj iz neograđenog dvorišta otuđio odjavljeno vozilo u vlasništvu 40-godišnjakinje. "Tom prilikom počinjena je materijalna šteta u iznosu od oko 500 eura", priopćili su.

Drugi slučaj zabilježen je 10. siječnja u Šibeniku, gdje je nepoznati počinitelj oštetio osobno vozilo u vlasništvu 52-godišnjaka. „Počinjena je materijalna šteta u iznosu od oko 700 eura“, navodi policija.

„Protiv nepoznatih počinitelja bit će podnesena kaznena prijava Općinskom državnom odvjetništvu u Šibeniku, a policija provodi izvide u cilju njihovog otkrivanja“, zaključuje se u objavi.

