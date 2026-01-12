Vikend na šibenskom području: Krađa vozila i oštećenje imovine

Šibenska policija objavila je pregled značajnijih sigurnosnih događaja zabilježenih tijekom proteklog vikenda na svom području.

"Proteklog vikenda na našem području od značajnijih sigurnosnih događaja prijavljena je krađa i oštećenje tuđe stvari", izvijestila je policija.

Navode kako je 7. siječnja u Tisnom nepoznati počinitelj iz neograđenog dvorišta otuđio odjavljeno vozilo u vlasništvu 40-godišnjakinje. "Tom prilikom počinjena je materijalna šteta u iznosu od oko 500 eura", priopćili su.

Drugi slučaj zabilježen je 10. siječnja u Šibeniku, gdje je nepoznati počinitelj oštetio osobno vozilo u vlasništvu 52-godišnjaka. „Počinjena je materijalna šteta u iznosu od oko 700 eura“, navodi policija.

„Protiv nepoznatih počinitelja bit će podnesena kaznena prijava Općinskom državnom odvjetništvu u Šibeniku, a policija provodi izvide u cilju njihovog otkrivanja“, zaključuje se u objavi.