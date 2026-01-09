VIK Split: "Zamućenje vode i dalje povišeno na dijelu mreže koja se napaja s Jadra, za osjetljive skupine preporuka prokuhavanja"

Vodovod i kanalizacija Split izvijestili su kako rezultati ispitivanja vode, uzeti na različitim mjestima iz vodoopskrbne mreže koja se napaja iz izvorišta Jadro, pokazuju da je parametar zamućenja na nekoliko ispitnih lokacija i dalje povišen u odnosu na propisane vrijednosti. Zbog toga i nadalje ostaju preporučene mjere predostrožnosti prokuhavanja vode za piće za bolesne i osjetljive osobe, malu djecu i stariju populaciju.

Iz VIK-a navode da analize svih obrađenih uzoraka pokazuju da je koncentracija rezidualnog klora u adekvatnoj koncentraciji, a dosadašnja ispitivanja upućuju da je voda kemijski i mikrobiološki ispravna.

Dodaju kako se situacija u vodoopskrbnom sustavu kontinuirano prati, a potrošači će o svim promjenama biti pravovremeno obaviješteni putem službenih medija i njihove web stranice www.vik-split.hr.

Za preporučenu skupinu stanovništva organizirana je alternativna opskrba vodom za piće putem autocisterni i vodospremnika. Donosimo raspored za petak, 9. siječnja.

Područje Split – Podstrana

Cisterna 1 (obilazak po gradu Splitu)

GK Plokite (parking kod T-COM-a) — 10:45–11:15

GK Pujanke (kod trgovačkog centra i crkve, Tijardovićeva 10) — 11:30–12:00

GK Visoka (ispod crkve Presvetog Srca Isusova) — 12:15–12:45

GK Split 3 (ispod nadvožnjaka u Ulici Matice hrvatske) — 13:00–13:30

GK Lučac – Manuš (kod OŠ Lučac) — 13:45–14:15

GK Bačvice (kod OŠ Pojišan) — 14:30–15:00

GK Blatine Škrape (ispred crkve Gospe Fatimske) — 15:15–15:45

GK Lokve (ispred ambulante) — 16:00–16:30

GK Sućidar (glavni ulaz vrtića) — 16:45–17:15

Transporter s vodospremnikom od 1000 l (ruta 1)

GK Ravne njive (kod Kauflanda) — 10:45–11:15

GK Neslanovac (kod caffe bar Stop, Mostarska ulica) — 11:30–12:00

GK Brda (kod Pazara) — 12:15–12:45

GK Trstenik (parking pored crkve) — 13:00–13:30

GK Mertojak (kod rotora prema Žnjanu, ex Policija) — 13:45–14:15

GK Žnjan (ispred zgrade Blizanaca) — 14:30–15:00

GK Kman – Kocunar (kod vrtića) — 15:15–16:15

Transporter s vodospremnikom od 1000 l (ruta 2)

Pazdigrad (parking Plodine) — 10:45–11:15

Stobreč (centar – autobusna stanica) — 11:30–12:00

Podstrana (Petričevo kod Konzuma) — 12:15–12:45

Podstrana (Gospe u Siti, kod škole) — 13:00–13:30

GK Šine (kod ambulante) — 13:45–14:15

GK Kamen (kod parka, preko puta crkve sv. Mihovila) — 14:30–15:00

GK Sirobuja (ispred zgrade GK-a) — 15:15–15:45

GK Mejaši (kod OŠ Mejaši) — 16:00–16:30

Transporter s vodospremnikom od 1000 l (ruta 3)

GK Grad/Dobri (Gundulićeva, između Suda i ex Standa) — 10:45–11:15

GK Varoš (kod OŠ Marjan) — 11:30–12:00

GK Spinut (cafe bar Vertigo) — 12:15–12:45

GK Meje (kod Ribole, ugibalište za dostavna vozila, Put Meja) — 13:00–13:30

GK Lovret (Lora) (autobusno ugibalište u Zrinsko-Frankopanskoj, križanje s Hrvatske mornarice, prema Lori) — 13:45–14:15

Gripe – Bol (kod Radio Splita) — 14:30–15:00

Područje Solin – Klis

Transporter s vodospremnikom od 1000 l

Vranjic (ispred trgovine Studenac) — 10:45–11:15

Solin (centar, ispred pošte) — 11:30–12:00

Sv. Kajo (Don Frane Bulića, kod Konzuma) — 12:15–12:45

Gornja Rupotina (A. Starčevića, parking kod kapelice) — 13:00–13:30

Klis Megdan (ispred zgrade Općine) — 13:45–14:15

Klis Kosa (kod dućana Toni) — 14:30–15:00

Mravince (kod igrališta – kod parka) — 15:15–15:45

Područje Kaštela

Transporter s vodospremnikom od 1000 l

Kaštel Sućurac (autobusna stanica) — 13:30–14:00

Kaštel Gomilica (autobusna stanica ispod crkve) — 14:05–14:30

Kaštela Kambelovac (ispod Ribole) — 14:35–15:00

Kaštel Lukšić (autobusna stanica ispod škole) — 15:05–15:30

Kaštel Stari (autobusna stanica iznad vatrogasaca) — 15:35–16:00

Kaštel Novi (autobusna stanica) — 16:05–16:30

Kaštela Štafilić (autobusna stanica) — 16:35–17:00

Područje Trogir – Seget

Transporter s vodospremnikom od 1000 l

Seget (kod Općine) — 11:15–11:45

Trogir (Stari grad, kod kamenog mosta – kafić "Korado") — 12:00–12:30

Okrug Gornji (kod crkve Uzvišenje sv. Križa) — 12:45–13:15

Slatine (Put Porta – kod dječjeg igrališta) — 13:30–14:00