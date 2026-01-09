VIK Split: "Zamućenje vode i dalje povišeno na dijelu mreže koja se napaja s Jadra, za osjetljive skupine preporuka prokuhavanja"

Vodovod i kanalizacija Split izvijestili su kako rezultati ispitivanja vode, uzeti na različitim mjestima iz vodoopskrbne mreže koja se napaja iz izvorišta Jadro, pokazuju da je parametar zamućenja na nekoliko ispitnih lokacija i dalje povišen u odnosu na propisane vrijednosti. Zbog toga i nadalje ostaju preporučene mjere predostrožnosti prokuhavanja vode za piće za bolesne i osjetljive osobe, malu djecu i stariju populaciju.
Iz VIK-a navode da analize svih obrađenih uzoraka pokazuju da je koncentracija rezidualnog klora u adekvatnoj koncentraciji, a dosadašnja ispitivanja upućuju da je voda kemijski i mikrobiološki ispravna.
Sustav se prati, obavijesti preko medija i weba
Dodaju kako se situacija u vodoopskrbnom sustavu kontinuirano prati, a potrošači će o svim promjenama biti pravovremeno obaviješteni putem službenih medija i njihove web stranice www.vik-split.hr.
Za preporučenu skupinu stanovništva organizirana je alternativna opskrba vodom za piće putem autocisterni i vodospremnika. Donosimo raspored za petak, 9. siječnja.
Područje Split – Podstrana
Cisterna 1 (obilazak po gradu Splitu)
- GK Plokite (parking kod T-COM-a) — 10:45–11:15
- GK Pujanke (kod trgovačkog centra i crkve, Tijardovićeva 10) — 11:30–12:00
- GK Visoka (ispod crkve Presvetog Srca Isusova) — 12:15–12:45
- GK Split 3 (ispod nadvožnjaka u Ulici Matice hrvatske) — 13:00–13:30
- GK Lučac – Manuš (kod OŠ Lučac) — 13:45–14:15
- GK Bačvice (kod OŠ Pojišan) — 14:30–15:00
- GK Blatine Škrape (ispred crkve Gospe Fatimske) — 15:15–15:45
- GK Lokve (ispred ambulante) — 16:00–16:30
- GK Sućidar (glavni ulaz vrtića) — 16:45–17:15
Transporter s vodospremnikom od 1000 l (ruta 1)
- GK Ravne njive (kod Kauflanda) — 10:45–11:15
- GK Neslanovac (kod caffe bar Stop, Mostarska ulica) — 11:30–12:00
- GK Brda (kod Pazara) — 12:15–12:45
- GK Trstenik (parking pored crkve) — 13:00–13:30
- GK Mertojak (kod rotora prema Žnjanu, ex Policija) — 13:45–14:15
- GK Žnjan (ispred zgrade Blizanaca) — 14:30–15:00
- GK Kman – Kocunar (kod vrtića) — 15:15–16:15
Transporter s vodospremnikom od 1000 l (ruta 2)
- Pazdigrad (parking Plodine) — 10:45–11:15
- Stobreč (centar – autobusna stanica) — 11:30–12:00
- Podstrana (Petričevo kod Konzuma) — 12:15–12:45
- Podstrana (Gospe u Siti, kod škole) — 13:00–13:30
- GK Šine (kod ambulante) — 13:45–14:15
- GK Kamen (kod parka, preko puta crkve sv. Mihovila) — 14:30–15:00
- GK Sirobuja (ispred zgrade GK-a) — 15:15–15:45
- GK Mejaši (kod OŠ Mejaši) — 16:00–16:30
Transporter s vodospremnikom od 1000 l (ruta 3)
- GK Grad/Dobri (Gundulićeva, između Suda i ex Standa) — 10:45–11:15
- GK Varoš (kod OŠ Marjan) — 11:30–12:00
- GK Spinut (cafe bar Vertigo) — 12:15–12:45
- GK Meje (kod Ribole, ugibalište za dostavna vozila, Put Meja) — 13:00–13:30
- GK Lovret (Lora) (autobusno ugibalište u Zrinsko-Frankopanskoj, križanje s Hrvatske mornarice, prema Lori) — 13:45–14:15
- Gripe – Bol (kod Radio Splita) — 14:30–15:00
Područje Solin – Klis
Transporter s vodospremnikom od 1000 l
- Vranjic (ispred trgovine Studenac) — 10:45–11:15
- Solin (centar, ispred pošte) — 11:30–12:00
- Sv. Kajo (Don Frane Bulića, kod Konzuma) — 12:15–12:45
- Gornja Rupotina (A. Starčevića, parking kod kapelice) — 13:00–13:30
- Klis Megdan (ispred zgrade Općine) — 13:45–14:15
- Klis Kosa (kod dućana Toni) — 14:30–15:00
- Mravince (kod igrališta – kod parka) — 15:15–15:45
Područje Kaštela
Transporter s vodospremnikom od 1000 l
- Kaštel Sućurac (autobusna stanica) — 13:30–14:00
- Kaštel Gomilica (autobusna stanica ispod crkve) — 14:05–14:30
- Kaštela Kambelovac (ispod Ribole) — 14:35–15:00
- Kaštel Lukšić (autobusna stanica ispod škole) — 15:05–15:30
- Kaštel Stari (autobusna stanica iznad vatrogasaca) — 15:35–16:00
- Kaštel Novi (autobusna stanica) — 16:05–16:30
- Kaštela Štafilić (autobusna stanica) — 16:35–17:00
Područje Trogir – Seget
Transporter s vodospremnikom od 1000 l
- Seget (kod Općine) — 11:15–11:45
- Trogir (Stari grad, kod kamenog mosta – kafić "Korado") — 12:00–12:30
- Okrug Gornji (kod crkve Uzvišenje sv. Križa) — 12:45–13:15
- Slatine (Put Porta – kod dječjeg igrališta) — 13:30–14:00