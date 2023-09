VIJEST KOJA JE RASTUŽILA HRVATSKU Stric ubijene Mihaele: "Tek je počela živjeti. Tako zlatna cura. Nismo znali za njega, da su se zabavljali"

- Jadna naša Mihaela, tek je počela živjeti. Tako zlatna cura, divno stvorenje. Svi smo u šoku. Roditelji su joj pod tabletama otkako se to dogodilo. Jako se teško nosimo s time. Bili su na saslušanju u policiji, tamo su i saznali što se točno dogodilo. Nismo znali za njega, da su se zabavljali. On je neki momak, tek završio za policajca, neiskusan, a dali mu oružje. Što je on s tim pištoljem radio, tko zna. U arteriju ju je baš pogodio, ugušila se u vlastitoj krvi. Jadno dijete, tko zna što je proživljavala zadnjih trenutaka. Očajni smo - kroz suze za 24sata je govorio stric Mihaele B. (21), koja je u srijedu navečer ubijena u stanu Marka Š. (27) u Donjem gradu u Osijeku, inače mladog policajca.

Stotine ljudi ispratilo je Mihaelu na posljednji počinak u subotu, među njima i njeni prijatelji s Pravnog fakulteta, na kojemu je bila izvrstan student, kolege sportaši iz sportskog taekwondo kluba u kojemu je trenirala pet godina i osvajala medalje te prijatelji i kolege s posla, jer je studirajući i radila u osječkom trgovačkom centru Portanova.

Nakon što je osječka policija, dan nakon ubojstva, kratko izvijestila o događaju, a u javnosti se pojavila priča da se Mihaela sama ubila, upravo prijatelji, točnije njene najbolje prijateljice, prve su izrazile sumnju u te tvrdnje. Naime, one su u javnost pustile prepisku Mihaele s Markom Š.

Iz poruka se iščitava da su nastale početkom tjedna te da je njihov odnos u samom začetku i da je Marko Š. djevojci pomalo problematičan. Mihaela je Marka poznavala tek dva tjedna i u tom vremenu počeli su češće komunicirati i dopisivati se porukama.

Čak ga je jednom prilikom i posjetila na radnome mjestu, gdje ju je pozvao da dođe tijekom njegove radne smjene

Znala je da je odradio pripravnički staž za mladog policajca u prometnoj policiji te da je nedavno dobio posao za stalno i zadužio pištolj. Čak ga je jednom prilikom i posjetila na radnome mjestu, gdje ju je pozvao da dođe tijekom njegove radne smjene. Među njima su se razvijali osjećaji, ali i prve nesuglasice pa se ne može točno tvrditi jesu li bili u vezi ili ne, no viđali su se povremeno. Početkom tjedna imali su svojevrsni sukob zbog kojega je Mihaela, u porukama koje je pisala prijateljici, Marka nazvala posesivnim, poremećenim i manipulativnim te izjavila kako se više zbog toga ne želi viđati s njim. Upravo to je prijateljicama signaliziralo da se možda policija nije dovoljno pozabavila "drugom stranom", nego su vjerovali iskazima svog djelatnika koji se, kako se kasnije pokazalo, ponašao u najmanju ruku čudno nakon što je ispaljen metak iz njegova pištolja, pišu 24sata.

Mihaela je došla k njemu u stan koji se nalazi u zgradi DVD-a, s obzirom na to da je Marko godinama bio vatrogasac u donjogradskom DVD-u i stan je dobio na korištenje. Njegov otac je također vatrogasac, ali u Javnoj profesionalnoj vatrogasnoj postrojbi, gdje je zamjenik zapovjednika. Što se događalo u stanu nije poznato s obzirom na to da su tu večer bili sami. Ispaljeni hitac iz pištolja pogodio je djevojku u donji dio lica, prostrijelivši aortu, i vrlo je brzo umrla od iskrvarenja. Umjesto da odmah zove policiju i Hitnu, Marko odlučuje činiti nelogične postupke: premješta namještaj narušavajući dokaze, zove nekoliko osoba, pokušava fingirati nesretan slučaj... Tek nakon gotovo dva sata poziva Hitnu i policiju. Osim policije, u očevidu sudjeluje i zamjenica ŽDO-a.

Neslužbeno se doznaje kako je nekoliko puta tijekom saslušanja mijenjao iskaze, počevši od toga da se djevojka sama ubila, da se on u tom trenutku tuširao, pa onda da se ispaljenje metka dogodilo slučajno. Policija ga je zbog toga prvotno teretila tek za teško kazneno djelo protiv opće sigurnosti. Tek poslije je Županijsko državno odvjetništvo njegov zločin okvalificiralo kao ubojstvo.

