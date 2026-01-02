Vidovnjak koji tvrdi da je 'pogodio' pandemiju sada upozorava: Evo što 2026. donosi

Ako smo iskreni, mnogima se čini da smo od 2019. na svojevrsnom vrtuljku loših vijesti, iz godine u godinu – od pandemije i ratnih kriza do sve češćih ekstremnih vremenskih pojava. U takvoj atmosferi redovito se vraćaju i priče o vidovnjacima koji na prijelazu godine nude nova upozorenja i prognoze, najčešće mračne, piše LB.

Jedan od njih je londonski mistik Nicolas Aujula, koji je tek nekoliko sati nakon ulaska u 2026. iznio niz predviđanja za godinu koja je upravo počela. No ostaje pitanje: koliko se takvim tvrdnjama uopće može vjerovati?

Što se predviđa za 2026.?

Prema navodima iz teksta, Aujula predviđa da će Britanija imati "najtoplije ljeto u povijesti", da će stranka Reform UK ostvariti "uspješnu godinu", te da će Wales osvojiti Six Nations. Uz to, tvrdi i kako će Hollywood biti "pogođen brojnim tužbama za klevetu".

Riječ je o kombinaciji sportskih, političkih i društvenih prognoza – dovoljno širokih da privuku pozornost, ali i dovoljno rastezljivih da se kasnije mogu različito tumačiti.

Što tvrdi da je već pogodio

Nicolas Aujula se u istom kontekstu poziva na niz događaja za koje kaže da ih je predvidio. Za pandemiju Covid-19 navodi da je još 2018. imao vizije povezane s "globalnom influencom" i krizom "vezanom uz meso ili stoku". Isticao je i da će sve biti “pod kontrolom do proljeća 2021.”, te da će pandemija završiti do 2022.

Također tvrdi da je predvidio porast pokreta Black Lives Matter, kao i požar u pariškoj katedrali Notre-Dame u travnju 2019. No u tekstu se napominje da za dio tih tvrdnji "imamo samo njegovu riječ", bez jasnih i unaprijed objavljenih dokaza.

U rubrici showbusinessa spominje se i da je za 2025. predvidio probleme u vezi pjevačice Katy Perry, koja se potom razišla s Orlandom Bloomom, kao i da je navodno predvidio intervju koji je vodila Oprah Winfrey s princem Harryjem i Meghan Markle.

Skeptici godinama upozoravaju na logiku "stao sat pa je točan dvaput dnevno": što je više prognoza, veća je šansa da će se nešto djelomično poklopiti s realnošću. Dodatni je problem što su predviđanja često formulirana neodređeno, pa se naknadno mogu prilagoditi događajima.

U sličnim se tekstovima redovito spominju i Nostradamus, Baba Vanga te "živi Nostradamus" Athos Salomé – osobito kada je riječ o najavama sukoba. U jednom dijelu navodi se da je Nicolas Aujula uvjeren kako bi Treći svjetski rat mogao krenuti "od sredine godine", uz tvrdnje o porastu nasilja i političko-vjerskih napetosti.

Trebamo li se bojati 2026.?

Prognoze vidovnjaka u pravilu je teško provjeriti bez jasnih, javno dostupnih zapisa nastalih prije samih događaja. Zato ovakve priče, koliko god bile čitane, češće spadaju u sferu zanimljivosti i medijskog sadržaja nego u pouzdane najave budućnosti, piše LB.

2026. je tek počela, a "proročanstva" su već stigla. Hoće li se išta od toga doista ostvariti – i hoće li to biti više od slučajnosti – pokazat će vrijeme.