"VIDIM AUTO U MORU, POLICAJCI STOJE, UZVRTJELI SE, JEDAN MI JE DAO LAMPU..." Petar bez razmišljanja skočio u more, iznenadila ga rekacija okupljenih

Prema službenim informacijama o prometnoj nesreći u noći sa subote na nedjelju prilikom čega je automobil belgijskih registracija upao u Jazine kod Peglice, ispada kako je vozilo izvučeno na kopno i da su na mjestu događaja bili policija i vatrogasci koji su pomogli rasvjetom kod izvlačenja, a vozač je prevezen u bolnicu gdje mu je pružena liječnička pomoć. Reklo bi se, rutinska i sasvim benigna situacija.

Nažalost, nitko ne spominje hrabru i humanu gestu jednog Zadranina koji se zatekao u blizini, vidio što se dogodilo i brzo krenuo na mjesto pada auta u more, prenosi Antena Zadar koja je pronašla upravo tog čovjeka

Nesreća se dogodila oko jednog sata iza ponoći kad je Petar Biloglav zvani Pepe, išao iz grada prema mostu. Kada je ugledao auto u moru čiji je prednji dio virio na površini, skinuo je sa sebe odjeću i zaronio u želji da pomogne unesrećenima. U tome trenutku nitko nije znao koliko se osoba nalazi u automobilu. Vozač automobila je nekako uspio izaći iz auta, a kasnije je prevezen u bolnicu. Na mjesto nesreće došla su četiri policajca, a čudi ga da nitko od njih nije poduzeo ništa konkretno u tom trenutku.

"Vidim auto u moru, vidi se samo registracija na površini, nitko ništa ne zna, koliko ih je u autu… Policajci stoje, uzvrtjeli se, zivkaju nekoga, valjda vatrogasce, čujem da spominju ronioce. Ali, vrijeme ide, pomislio sam u tom trenutku na one dečke koji su prije oko godinu dana upali u more i stradali, poznavao sam ih. Ne znam kako i zašto, istog trena sam se krenuo svlačiti, odbacio traperice i skočio u more. Jedan policajac mi je dao lampu. Bilo je hladno i mračno, uspio sam vidjeti da na mjestu vozača nema nikoga, ništa mi nije bilo jasno. Odozgo su mi vikali da pazim, da me auto ne povuče dolje. Pokušavao sam otvoriti vrata, ali su se blokirala", ispričao je za Antenu Zadar Biloglav koji je usred noći skočio u more nakon što je automobil belgijskih tablica sletio u more.

Policija i vatrogasci su kod izvlačenja pomogli s rasvjetom, a tek su na kraju shvatili da u auto nema nikoga. Vozač se uspio izvući iz auta i otplivati, a kasnije je prevezen u bolnicu.

Nesreća se dogodila oko jednog sata iza ponoći kad je Petar išao iz grada prema mostu. Stigao je do rive i čuo tupe udarce, a u daljini je vidio da je nešto zaiskrilo. Nije se premišljao ni trenutka već je odmah odlučio pomoći jer je pomislio da je vjerojatno neki auto sletio s ceste i udario u nešto. U tom trenu nije znao koliko je osoba u auti.

"Dok je to trajalo, bilo se tamo okupilo već hrpa ljudi, a čudi me da nitko od policajaca nije poduzeo ništa konkretno. Bila su četvorica, stajali su gore i samo zvali druge službe, jedan mi je dao lampu", prisjetio se.

Kaže, sva sreća da nikoga nije bilo u autu jer su u tim trenucima važne sekunde. "Dok stignu vatrogasci i ronioci, može biti kasno", dodaje.