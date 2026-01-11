VIDEO Zubato sunce izmamilo Splićane vani, evo što su radili tijekom nedjelje

Iako je jutro započelo uz niske temperature i mraz, tijekom dana mnoge je na ulice i obalu izmamilo takozvano zubato sunce, koje vara pogledom, ali ne i osjećajem hladnoće.

Na otvorenom se ipak tražilo mjesto više. Posebnu pažnju, kao i uvijek zimi, privukli su zaljubljenici u picigin, koji su bez obzira na niske temperature uskočili u plićak i pokazali da tradicija nema sezonu.

Uz sunce i mirno vrijeme, dan je protekao bez oborina, no hladan zrak podsjetio je da je zima u punom zamahu. Najviše dnevne temperature kretale su se između 2 i 8 Celzijevih stupnjeva, ovisno o području, uz slab do umjeren vjetar.

Iako hladnoća nije popuštala, ova sunčana nedjelja mnogima je bila idealna prilika za boravak na svježem zraku i kratku šetnju.