VIDEO Znate li gdje se u Rimu nalazi „rodni list“ Hrvata? Ovdje se krije hrvatski identitet

Jeste li znali da se u samom središtu Rima, unutar Lateranska krstionicae, nalazi jedinstven povijesni spomenik koji se često naziva svojevrsnim „rodnim listom“ kršćanstva kod Hrvata?

Riječ je o kapelici svetog Venancija, o čijem značenju i povijesnom kontekstu u ekskluzivnom videu govori Slavo Mandurić. Kroz priču nas vraća u 7. stoljeće i otkriva kako je upravo taj prostor postao simbol rane povezanosti hrvatskih krajeva s Rimom i Vatikanom.

Posebnu ulogu u toj povijesnoj poveznici imao je papa Ivan IV., Dalmatinac po podrijetlu, koji je snažno utjecao na očuvanje identiteta kršćanskih zajednica s istočne obale Jadrana. Upravo su mozaici istarskih i dalmatinskih mučenika u kapelici svetog Venancija trajno svjedočanstvo te veze i važan dio hrvatske kulturne i duhovne baštine.

Ovo je priča o korijenima, vjeri i kontinuitetu – o neraskidivoj vezi s Rimom koja traje više od 1300 godina i koja je duboko utkana u hrvatski nacionalni identitet.

