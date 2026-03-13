VIDEO Zbog teške prometne nesreće zatvoren promet prema Imotskom

Oko 18:30 sati dogodila se teža prometna nesreća na izlazu iz Gruda, u mjestu Jamine, zbog koje je promet prema Imotskom trenutačno u potpunosti zatvoren.

Prema prvim informacijama, u nesreći su sudjelovala dva osobna automobila.

Na mjesto događaja odmah su upućene ekipe hitne medicinske pomoći, policije i vatrogasaca, koji su trenutno na terenu te obavljaju intervenciju i osiguravaju područje nesreće. Policija ujedno regulira promet.

Za sada nema službenih informacija o stupnju ozljeda sudionika, a više detalja očekuje se nakon očevida koji provode policijski službenici, piše Hercegovina info.

