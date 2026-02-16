VIDEO Zasniježilo i na Dinari. DHMZ izdao upozorenja za dio Hrvatske

Nakon sunčanog, ali vrlo hladnog jutra, u kojem su temperature u Dalmatinskoj zagori padale i ispod -5 stupnjeva Celzija, tijekom dana došlo je do postupnog naoblačenja zbog približavanja nove sredozemne ciklone. Na moru je zapuhalo jugo, no unatoč tome zadržalo se relativno hladno vrijeme.

U popodnevnim satima kiša je zahvatila obalu i otoke, dok je u višim predjelima uz obalu počeo padati snijeg. Prvi ovosezonski snijeg zabijelio je i Mosor na oko tisuću metara nadmorske visine, ali i Dinaru.

Kako se tijekom noći očekuje okretanje juga na buru, snježna granica mogla bi se ponegdje spustiti i na oko 500 metara nadmorske visine.

Za dio Hrvatske DHMZ je izdao upozorenje zbog opasnog vremena u utorak. Narančasti meteoalarm oglašen je za sjevernu, srednju i južnu Dalmaciju. Žuti meteoalarm na snazi je za Riječku, Splitsku i Kninsku regiju, kao i za Kvarner te Kvarnerić.