VIDEO Zapalio se restoran u centru Zagreba

U nedjelju je na Trgu bana Jelačića došlo do požara u jednom restoranu brze hrane. Sve je bilo puno gustog dima te su intervenirali i vatrogasci, javljaju čitatelji 24sata.

- Prijatelj i ja prolazili smo pokraj restorana iz smjera Frankopanske i vidjeli smo kako unutra gori vatra, a počeo se širiti i gusti dim. Pretpostavljam da im se zapalilo nešto u kuhinji. Vatrogasci su došli gotovo odmah, trebale su im samo dvije minute - priča svjedok.

- Vidjeli smo vatru u kuhinji, sve je bilo puno dima. Srećom, vatrogasci su došli nakon samo par minuta, nadam se da je sada sve u redu - javlja drugi čitatelj.

Iz Javne vatrogasne postrojbe Zagreb kažu kako su dojavu o požaru u objektu Mocca Pizza zaprimili u 16:46, a do požara je došlo jer se u kuhinji zapalila friteza. Nakon dojave izašli su na teren. Požar je trenutno lokaliziran te je u tijeku pretraživanje prvog kata objekta, koji je inače previđen za konzumaciju hrane i koji je ispunjen dimom. U objektu su isključili struju i plin.

