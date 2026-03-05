VIDEO Vuco bacio "okladu" s pjevačem splitske grupe: "Poklanjam ti svog Maseratija, budeš li imao veći hit od mene ovog ljeta"

Siniša Vuco počastio se novim automobilom – Maserati modelom s Ferrari V6 motorom. Zašto je izbor pao upravo na taj automobil, objasnio je redakciji portala Dalmacija Danas.

“Prije točno 30 godina radio sam na albumu Mojoj vjernoj publici legendarnog Miše Kovača. Uvik sam volio zanimljive priče, a bilo mi je uvik čudno da je Mišo imao Citroën s Maserati motorom. Provjerio sam i Mišo je bio jedini pjevač koji je imao Maserati. Sada sam se odlučio počastiti i kupiti Maserati. To je moj 20. automobil”, ispričao nam je Vuco.

Potom je nabrojao sve automobile koje je imao do sada:

“1. Lada (1992.)

2. Fiat 1500 ‘Tristać’ (1993.)

3. Mazda 323 F (1993.)

4. BMW 318 IS (1994.)

5. Porsche 911 Targa (1995.)

6. Porsche 944 Cabrio (1997.)

7. Citroën Ajkula/Žaba (1997.)

8. Mercedes 123 (1999.)

9. Mercedes 116 (2001.)

10. Mercedes 124 (2003.)

11. BMW 7 (2004.)

12. Mercedes ‘Okaš’ (2006.)

13. Mercedes ML (2011.)

14. BMW 7 (2012.)

15. Jaguar XJ (2013.)

16. Audi Q3 (2019.)

17. Audi Q5 Sportback (2023.)

18. Audi Q5 (2025.)

19. Audi Q5 Sportback (2025.)

20. Maserati V6 (2026.)”, nabraja Vuco.

U međuvremenu se u Zagrebu dogodila i jedna zanimljiva oklada.

Na večeri u jednom zagrebačkom restoranu Vuco je kazao da će svoj Maserati pokloniti Kristijanu Ordulju, pjevaču splitske grupe Boss, ako ga ovaj nadmaši ljetnim hitom. Oklada je pala tijekom večere u poznatom zagrebačkom restoranu Okrugljak.

Svjedoci ove oklade bili su pjevač Teo Grčić, producent Tomi Božiković, distributer maslinovog ulja Marko Perica i estradni menadžer Vedran Strukar.

Hoće li Vucina nova “pila” na kraju završiti u rukama pjevača grupe Boss, doznat ćemo već ovog ljeta.