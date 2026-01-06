VIDEO Vučić poljubio upaljenu svijeću

Predsjednik Srbije Aleksandar Vučić našao se u središtu pozornosti na društvenim mrežama, no ovoga puta ne zbog političke izjave, već zbog nesvakidašnjeg poteza tijekom posjeta duhovnom centru u Mrkonjićima. Snimka na kojoj pali svijeću postala je viralna nakon što je učinio nešto što je mnoge ostavilo u čudu - poljubio je upaljeni plamen, piše Nova.rs.

Ovo nikad nisam video u svom životu.

Čovek ljubi upaljenu sveću.

Možda je to običaj u Čipuljićima, ali stvarno nisam znao da tako nešto postoji. pic.twitter.com/FCZDGsLdom — 𝙁𝙀𝙍𝙈𝘼𝙉 ▶︎ (@FermanTwitt) January 5, 2026

Posjet rodnom selu Svetog Vasilija

Vučić je obišao duhovni centar u Mrkonjićima (BiH), rodnom selu Svetog Vasilija Tvrdoškog i Ostroškog, čiju izgradnju jednim dijelom financira i Srbija. Tom je prigodom na svom profilu objavio i podužu snimku posjeta.

"Pomolio sam se Svetom Vasiliju Tvrdoškom i Ostroškom da pomogne srpskom narodu u nastojanjima da sačuvamo mir i obraz u ovim teškim vremenima, dok se uzdamo u njegovu silu kojom je davao blagoslov svima koji su mu s vjerom dolazili. U ovom malom, ali čudesnom hramu, u mjestu Mrkonjići koje je iznjedrilo jednog od najvećih svetitelja naše crkve i svekolikog pravoslavlja, zapalio sam svijeće za blagoslov i svako dobro našem narodu i svim ljudima dobre volje", poručio je Vučić.

Ipak, pažnju javnosti privukao je jedan kratki isječak sa snimke. Na njemu se vidi kako se predsjednik ozbiljnog lica križa, pali svijeću, a zatim je, dok plamen još gori, ljubi i ponovno se križa. Ovaj je čin izazvao brojne komentare jer se, prema crkvenim običajima, svijeća u znak poštovanja i pobožnosti ljubi prije paljenja.

Pravoslavni vjernici pale svijeće za pokojne, za zdravlje najbližih i za krsnu slavu. Prije paljenja, u srcu se izgovori molitva, osoba se prekriži, zatim poljubi svijeću i tek je onda upali. Upaljena svijeća simbolizira svjetlost Krista, ali i toplinu molitve i ljubavi.

"Ovo nikad nisam vidio u životu"

Čini se da je Vučićev potez, prema mišljenju mnogih, bio potpuno pogrešan, što je izazvalo lavinu reakcija na internetu, piše Nova.rs.

"Ovo nikad nisam vidio u svom životu. Čovjek ljubi upaljenu svijeću. Možda je to običaj u Čipuljićima, ali stvarno nisam znao da tako nešto postoji", komentar je koji je pokrenuo raspravu.

Pogledajte ovu objavu na Instagramu. Objavu dijeli Aleksandar Vučić (@buducnostsrbijeav)