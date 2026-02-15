Close Menu

VIDEO Vodostaj Modrog jezera naglo porastao, stižu nove oborine

Vodostaj Modrog jezera preko 70 metara
Modro jezero

Prije sedam dana, Vodostaj Modro jezero dosegao je 75 metara.

Modro jezero, prirodni krški fenomen smješten u blizini Imotskog, poznato je po velikim oscilacijama razine vode koje ovise o količini oborina. Nakon jačih kišnih razdoblja vodostaj može brzo rasti, dok se tijekom sušnih mjeseci jezero često znatno povuče.

Prema najavama vremenske prognoze, i u narednim danima očekuju se velike oborine, što bi moglo dodatno utjecati na stanje jezera i zadržati vodostaj na povišenim razinama.


 

