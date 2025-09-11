VIDEO Voda odnijela drveni most ispod Starog mosta

Snažno nevrijeme koje je jučer zahvatilo Mostar, uz poplave i velike štete na infrastrukturi, odnijelo je i drveni most koji se nalazio na platou ispod Starog mosta.

Drveni most, koji je bio omiljeno odredište za posjetitelje i turiste, sada je nažalost otišao niz rijeku, piše Bljesak.

U sinoćnjem nevremenu, na svu sreću nije bilo ozlijeđenih osoba, potvrđeno je iz Službe Hitne medicinske pomoći ranije za Bljesak.info. Naveli su kako nisu imali intervencija vezanih za posljedice nevremena, a niti su se osobe javljale zbog ozljeda u Centar urgentne medicine.

Voda odnosi drveni most na platou ispod Starog mosta. pic.twitter.com/zjumx2rgj5 — Bljesak.info (@Bljesak) September 11, 2025

Snažno nevrijeme izazvalo je ozbiljne štete u cijelom gradu, a dijelovi prigradskih naselja ostali su bez struje zbog problema na trafostanici u Miljkovićima. Trenutno su bez struje naselja Miljkovići, Kozica, Međine, Troskoti, Žovnica i Polog.

Službe EPHZHB i EPBiH rade na rješavanju problema u opskrbi električnom energijom. Vatrogasci su na terenu, gdje ispumpavaju vodu, pilaju grane i uklanjaju stabla kako bi osigurali prohodnost cesta i sigurnost građana. Sanacija će potrajati, na terenu su i Oružane snage BiH, a u raščišćavanju veliku pomoć pružaju i građani.