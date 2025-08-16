VIDEO Vlasnik kafića podržao prosvjede protiv Vučića pa mu demolirali kafić i pretukli konobaricu

Više mladića u crnom jučer je demoliralo kafić Square u Valjevu u Srbiji. Vlasnik kafića Saša Živanović tvrdi da su napadači pretukli i radnicu koja je pomoć potražila u Hitnoj.

Muškarcu koji je bio s njim, Branku Obradoviću, uništen je automobil, a kako kaže, motiv za sve ovo političke je prirode – zbog podrške studentima.

Vlasnik kafića ispričao je za N1 da je, kad se vratio iz grada, vidio "sedam, osam momaka u crnom, s vunenim čarapama na glavi i bejzbolskim palicama" kako izlijeću iz kafića.

"Neka djeca su gore trčala, ja sam poletio vidjeti što je s djecom, mislio sam da ih netko juri kako bi ih istukao, da ih obranim. Vidio sam da je lokal demoliran, dok smo se vratili, oni su pobjegli. Bilo je gostiju, razbili su cijeli inventar, radnicu su pretukli, ona je na Hitnoj, djevojka. Sve goste su istukli, neke mladiće. Sve su polupali i razbježali se", rekao je Živanović.

Valjevo Čaci demolirali Kafič square vlasnik uvek uz studente @antibotter011 pic.twitter.com/DQLPjlgkEv — Doktor_No (@VlaskiSrbin) August 15, 2025

Na pitanje je li to zato što podržava prosvjede, odgovorio je: "Tako je. Razlog je politički, pitajte gradonačelnika."

Obradović, kojem je demoliran automobil, kazao je da je bio s vlasnikom kafića, a kad su došli blizu lokala, vidjeli su maskirane osobe u crnom s motkama.

"Zvali smo policiju, policiji treba dugo vremena da dođe. Vratio sam se, vidio sam da je automobil razbijen, nema ništa od automobila – automobil demoliran", rekao je.

Kafe Skver u Valjevu veceras, dok su gazde na protestu😡😡😡 pic.twitter.com/rrH9iPSAtq — nemozembajo (@nemozembajo) August 15, 2025

Istaknuo je da je "jasno kao dan zašto je sve demolirano" i dodao da je "motiv politički – jer podržavaju studente".

"Kome se ja mogu obratiti za sigurnost? Kome se trebaš obratiti – taj te ne može zaštititi, jer je mafija jača od policije", naveo je i dodao da je "možda i bolje što nisu bili tamo, jer bi ih možda ubili".