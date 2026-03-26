VIDEO Vjetrovito i pusto na Bačvicama: Valovi i povremeni pljuskovi zamijenili proljetnu idilu

Vjetrovito i valovito je ovog četvrtka na Bačvicama. Poznata splitska plaža jutros je pusta – nema ni piciginaša, a samo poneki uporni šetač riskira izlazak preko punte, dok ga povremeni pljuskovi malo poškrope.

Proteklih dana atmosfera je bila potpuno drugačija – sunčano i toplo, gotovo proljetno-ljetno vrijeme, koje je mnoge mještane i turiste izmamilo na šetnju i boravak na plaži. No, danas priroda pokazuje svoju snagu: jugo podiže valove, a oblaci povremeno prolijevaju kišu, stvarajući dramatičnu i svježu zimsko-proljetnu kulisu duž splitske obale.

Tekst se nastavlja nakon oglasa