VIDEO Veliki ulov policije: Pao s 3,5 kg kokaina i snajperom!

Policijski službenici Policijske uprave splitsko-dalmatinske i u 2026.godini nastavili su aktivan i uspješan rad u cilju suzbijanja zlouporaba droga i kaznenog prijavljivanja osoba zbog preprodaje droge.

Jučer su policijski službenici Službe kriminaliteta droga realizirali još jedno uspješno istraživanje tijekom kojeg je oduzeto čak 3 i pol kilograma kokaina.

Dovršeno je kriminalističko istraživanje nad 42-godišnjim muškarcem za kojeg je utvrđeno postojanje osnovane sumnje da je počinio kaznena djela Neovlaštena proizvodnja i promet drogama i Nedozvoljeno posjedovanje, izrada i nabavljanje oružja i eksplozivnih tvari.

Na području Sinja provedena je pretraga stana u zgradi u izgradnji i utvrđeno je da je u stanu 42-godišnjak držao kokain.

Od njega je oduzeto ukupno 3 kilograma i 533 grama droge kokain (spakirane u tri vakuumirana paketa i dvije vrećice), digitalna vaga za precizno mjerenje i uređaj za vakuumiranje odnosno predmeti korišteni za vaganje i pakiranje droge radi daljnje distribucije i preprodaje.

Također, tijekom pretrage kuće na sinjskom području oduzet je poluautomatski snajper M76 čije posjedovanje je građanima zabranjeno.

Uz kaznenu prijavu danas je predan pritvorskom nadzorniku.