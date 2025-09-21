Close Menu

VIDEO Veliki požar zahvatio popularno turističko odmaralište

Vatra guta sve pred sobom

Kao da nema kraja nizu požara koji su pogodili najpoznatije turističke destinacije Alanyju i Muratpašu.

Katastrofalni požar s kojim se bori 800 turskih vatrogasaca hara šumovitim područjem u okrugu Alanya, a izbio je u subotu navečer u četvrti Kundu u blizini Antalije, gdje su smješteni popularni turistički hoteli.

Buktinja se zbog jakog vjetra proširila na provincije Mugla i Aydin, a zahvatila je i turističko odmaralište u blizini rijeke u gradu Beleku, javlja The Sun, koji se poziva na lokalne medije. Pojavila se i snimka trenutka kada je požar zahvatio turističko odredište i prisilio turiste na evakuaciju.

U gašenju sudjeluje 14 zrakoplova, 20 helikoptera i više od 800 vatrogasaca, a vatra je zaprijetila i staklenicima jagoda te se kreće prema mediteranskoj obali.

Oštećeno je nekoliko kuća u naselju Ali Afendi, dok je stanovništvo prisiljeno na evakuaciju. Premda se činilo da je požar pod kontrolom, vjetar ga je u nedjelju ujutro opet rasplamsao te se vatra proširila na nekoliko naselja.

U području Muğla evakuirano je 218 kuća, dok je gotovo 600 ljudi moralo pronaći privremeni smještaj. U Antaliji je šest osoba završilo u bolnici zbog udisanja dima, piše Dnevnik.hr.

