VIDEO Velika policijska akcija u Trilju: Zaplijenjeno više od 19 kilograma marihuane!

Policija je na području Trilja provela dvije odvojene akcije u sklopu kojih je zaplijenjeno više od 19 kilograma marihuane te određena količina kokaina. Dvojica muškaraca, 22-godišnjak i 33-godišnjak, uhićeni su i kazneno prijavljeni zbog sumnje na neovlaštenu proizvodnju i promet drogama.

Poljska kućica kao skrovište droge

U prvom slučaju, policijski službenici su kod 22-godišnjaka pronašli čak 15 paketa marihuane ukupne težine 15 kilograma i 900 grama. Droga je bila skrivena u poljskoj kućici na području Trilja. Mladić je uhićen i priveden na kriminalističko istraživanje.

"Riječ je o jednoj od većih zapljena u posljednje vrijeme na našem području. Oduzeta količina jasno pokazuje da se radi o osobi koja je drogu namjeravala staviti u daljnji promet", poručili su iz Policijske uprave splitsko-dalmatinske.

Kokain i marihuana kod 33-godišnjaka

Dan kasnije, policija je postupala i prema 33-godišnjaku. Tijekom pretrage pronađena su tri paketa marihuane ukupne težine 3 kilograma i 224 grama, kao i vrećica s 25,6 grama kokaina. I on je odmah uhićen i predan pritvorskom nadzorniku.

"U oba slučaja policijski službenici su brzo i učinkovito djelovali te onemogućili da značajna količina opojnih droga završi na ilegalnom tržištu", dodali su iz policije.

Prema podacima PU splitsko-dalmatinske, od početka 2025. godine do danas provedeno je 286 kriminalističkih istraživanja. Kazneno je prijavljeno 237 osoba zbog kaznenog djela neovlaštene proizvodnje i prometa drogama, dok je ukupno realizirano oko 2190 zapljena različitih vrsta droga.

"Ovi rezultati potvrđuju kontinuirani i odlučni rad policije u borbi protiv zlouporabe droga. Naš je cilj spriječiti da droga dođe do ulica i mladih ljudi", naglašava glasnogovornik splitske policije.

Dvojica uhićenih pred pravosuđem

Za 22-godišnjaka i 33-godišnjaka policija je utvrdila osnovanu sumnju da su počinili kaznena djela neovlaštene proizvodnje i prometa drogama. Nakon dovršenog istraživanja, uz kaznenu prijavu, predani su pritvorskom nadzorniku, a uskoro će biti izvedeni pred suca istrage.