VIDEO Užasni prizori u susjedstvu: Pronađeni leševi pasa, među uhićenima i Hrvati

Pripadnici Uprave kriminalističke policije MUP-a RS u suradnji s pripadnicima policijskih uprava Doboj, Banja Luka i Žandarmerije proveli su operativnu akciju Sambo, usmjerenu na sprečavanje zlostavljanja životinja i organiziranja borbi pasa.

U sklopu te akcije pretražena je i lokacija na području Dervente, gdje su zatečene 84 osobe, državljani Republike Srbije, Hrvatske, Crne Gore i Bosne i Hercegovine.

Tekst se nastavlja nakon oglasa

Njih 14 je uhićeno i protiv njih će biti podnesen izvještaj o počinjenom kaznenim djelima zlostavljanja i mučenja životinja, nedozvoljene proizvodnje i prometa narkotičkih sredstava i omogućavanja uživanja opojnih droga.

Traju pretresi vozila i očevid na mjestu borilišta, priopćio je MUP.

Na mjestu događaja nađeni su i leševi ubijenih pasa, više ozlijeđenih pasa, a oduzet je novac i droga te drugi predmeti, piše Klix.

Ministarstvo unutarnjih poslova Republike Srpske objavilo je video uhićenja.