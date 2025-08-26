VIDEO Umjetnik izveo performans u centru Splita. Pogledajte što je radio

U samom centru Splita konceptualni umjetnik Dino Grčić izveo je performans pod nazivom "CAN THIS BECOME THE MOST EXPENSIVE ARTWORK IN THE WORLD". Bio je to premijerni nastup, a umjetnik najavljuje izvedbe i u drugim europskim metropolama.

Publika kao sudionici

Publika i prolaznici pozvani su da skeniranjem QR koda pristupe manifestu rada i, kroz simboličnu donaciju, postanu sudionici samog umjetničkog djela. Na taj način svatko na svijetu može sudjelovati u stvaranju ovog globalnog umjetničkog eksperimenta. Grčić koristi bankovni račun kao umjetničko djelo, postavljajući pitanje: što je zapravo umjetnost i tko određuje njezinu cijenu?

Zaobilaženje institucija

Umjetnik svjesno zaobilazi tradicionalne galerije i tržišne mehanizme te otvara prostor za direktnu participaciju građana. Ideja je viralna: kad ukupna vrijednost uplaćenih donacija dosegne ciljanu sumu, sam račun postaje najskuplje umjetničko djelo na svijetu.

"Sudjelovanjem svaki građanin prestaje biti samo promatrač. On postaje dio rada, suautor u kolektivnom stvaranju vrijednosti", poručuje Grčić.

Ovim projektom umjetnik provocira javnost da promisli o granicama umjetničkog izraza, o odnosu novca i kulture te o mogućnosti da se umjetnost širi izvan institucionalnih okvira. Projekt je istovremeno viralna inicijativa i ozbiljna umjetnička gesta. U vremenu kada tržište često diktira estetske i konceptualne vrijednosti, Grčićev rad podsjeća da umjetnost može biti upravo ono što najviše iritira i najviše otvara prostor za pitanja.