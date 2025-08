VIDEO Ubojica najavio zločin preko društvenih mreža? Uz cajke jurio autom 157 km/h i rekao: "Game over"

Mladić je noćas ubijen u Bereku, nedaleko od Garešnice, a prema neslužbenim informacijama motiv je bila ljubomora. Osumnjičeni ubojica, koji je na žrtvu pucao rafalom iz automatske puške, zločin je prethodno najavio na društvenim mrežama.

Na snimci objavljenoj na TikToku, a koju prenosi Mojportal.hr, vidi se kako osumnjičeni vozi automobil prema mjestu zločina dok u pozadini svira narodna pjesma ljubavne tematike. U jednom trenutku izgovara: "Game over, danas je game over", nakon čega naglo ubrzava, vozeći i do 160 km/h.

Nedugo nakon toga, hicima iz automatske puške usmrtio je mlađeg muškarca D. Z., navodno zato što nije mogao prihvatiti da je njegova bivša djevojka u vezi s njim. Djevojka je uspjela pobjeći kada je počeo pucati prema kući.

Policija je osumnjičenog uhitila nekoliko sati kasnije, a uhićenje su proveli pripadnici Antiterorističke jedinice Lučko.