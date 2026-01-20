VIDEO U Splitu zaplijenjena veća količina amfetamina i kokaina, muškarac u pritvoru

U ponedjeljak, 19. siječnja 2026. godine oko 15:45 sati na području Splita policijski službenici Službe kriminaliteta droga postupali su prema 52-godišnjem muškarcu.

Istoga dana provedena je pretraga stana i drugih prostorija koje koristi. Tijekom pretrage pronađeno je i oduzeto šest PVC vrećica s drogom amfetamin tzv. „speed“ ukupne mase oko 1270 grama, jedna PVC vrećica s manjom količinom droge kokain, jedna PVC vrećica s drogom marihuanom, kao i digitalna vaga s vidljivim tragovima droge.

Nakon završetka pretrage osoba je uhićena zbog sumnje u počinjenje kaznenog djela neovlaštene proizvodnje i prometa drogama te je privedena u službene prostorije policije radi daljnjeg kriminalističkog istraživanja. Pronađena droga i pripadajuća oprema oduzeti su.

Uvidom u službene evidencije utvrđeno je da je policija do sada osobu prijavljivala trinaest puta za krađe , četiri puta za razbojništvo i devet puta za kazneno djelo iz domene neovlaštene proizvodnje i prometa drogama. Danas tijekom dana uz kaznenu prijavu biti će predan pritvorskom nadzorniku.