VIDEO Trump zaspao usred sastanka

Američki predsjednik Donald Trump, koji uskoro puni 80 godina, ponovno je zaspao usred sastanka i to tko zna koji put po redu.

Trumpovi kapci postali su vidno teški negdje na polovici televizijskog obraćanja u četvrtak popodne, tijekom kojeg je najavljivao dogovor s farmaceutskom tvrtkom Regeneron. Dok su iza njega u Ovalnom uredu stajali ministri i direktori farmaceutskih divova, Trump je potpuno zatvorio oči, a potom se nekoliko puta budio i ponovno otvarao oči, piše Index.

Tekst se nastavlja nakon oglasa

Trump completely passed out, reawakened, then passed out again during today's pressor in the Oval Office. 😂🤣👇 pic.twitter.com/5nOfQJUzow — Bill Madden (@maddenifico) April 23, 2026

Bidena nazivao "Pospanim Joeom"

Ironično, radi se o istom čovjeku koji je bivšeg predsjednika Joea Bidena godinama ismijavao i nazivao ga "Sleepy Joe" (Pospani Joe). No, sudeći prema snimkama iz Bijele kuće, čini se da Trumpu taj nadimak sada puno bolje pristaje.

Ovo nije prvi put da je Trump javno zadrijemao pred kamerama. Posljednji se put to dogodilo prošlog mjeseca tijekom sastanka kabineta, dok je ministar obrane Pete Hegseth grmio protiv medijskog izvještavanja o američko-izraelskom ratu protiv Irana i Libanona.

Trump's face is drooping and his eyes are closed pic.twitter.com/zHuoQ4Suse — Aaron Rupar (@atrupar) March 26, 2026

Samo nekoliko dana prije toga, činilo se da je utonuo u san i na konferenciji za novinare o radnoj skupini u Memphisu. Od ovih "popodnevnih drijemeža" na radnom mjestu, pa sve do neuračunljivih objava na Truth Socialu u kojima otvoreno zaziva genocid, postoji gomila dokaza koji ozbiljno dovode u pitanje trenutačno mentalno stanje američkog predsjednika.

Bijela kuća: Odmara oči i pozorno sluša

Bijela kuća je ovakve situacije ranije službeno pravdala tvrdnjom da predsjednik zapravo ne spava, već "pozorno sluša" ili samo "odmara oči", dok je sam Trump u intervjuima tvrdio kako mu je kratko zatvaranje očiju "vrlo opuštajuće" i "pomaže mu u koncentraciji".