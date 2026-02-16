VIDEO Tisuće izašle na ulice Sarajeva: Pogledajte emotivne prizore na mjestu pogibelji mladića

I danas su se brojni stanovnici Sarajeva okupili na ulicama grada kako bi izrazili nezadovoljstvo i zatražili odgovornost nakon teške tramvajske nesreće u kojoj je prošlog tjedna poginuo 23-godišnji Erdoan Morankić.

Prema procjenama, na prosvjedu se okupilo najmanje dvije tisuće građana. Nosili su transparente s porukama poput: „Ne ubija tramvaj, već nemar“, „Sigurnost nije luksuz“ i „Dok ovaj sistem vlada, mladost nam strada“, jasno poručujući da tragediju smatraju posljedicom propusta, a ne nesretnog slučaja.