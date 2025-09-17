VIDEO Tihi oproštaj na moru: Čiovo ispratilo dvadesetogodišnjeg Antonija, pogledajte emotivnu snimku

Čiovo i Trogir večeras su se ujedinili u posebnom, tihom oproštaju za Antonija (20), mladića koji je prije nekoliko dana tragično izgubio život u prometnoj nesreći.

Na desetke brodica i barki, okićenih svjetlima, isplovilo je u suton iz raznih uvala i luka kako bi oplovile otok – morem koje je Antoniju značilo život. Tišina, tek povremeno isprekidana šumom motora i laganim udarima valova, nosila je zajedničku tugu, ali i zahvalnost.

Prijatelji, obitelj, kolege i sumještani stajali su uz obalu i na palubama, s upaljenim svijećama i lampionima, gledajući prema horizontu.

Plovidba je bila simbol zajedništva, ali i podsjetnik na ljubav prema moru koju je Antonio nosio u svakom danu.