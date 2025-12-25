VIDEO Thompson zapjevao ispred KBC-a i uljepšao Božić pacijentima

Kako bi uljepšali Božić pacijentima i djelatnicima koji blagdane provode u KBC-u Split, zbor mladih sa Žnjana je u 12.30 sati pjevao božićne pjesme ispred prozora i balkona na Firulama s južne strane glavne zgrade, poviše hotela Marvie.

Lijepa je to inicijativa koja se po prvi put održava ispred splitske bolnice, a mladim pjevačima se pridružio i Marko Perković Thompson.

"Doživljaj je bio fantastičan. Veliko hvala zboru župe Žnjan i gospodinu Marku Perkoviću Thompsonu što su izdvojili svoje vrijeme da bi usrećili naše pacijenti koji danas nažalost nisu bili u prilici biti sa svojim obiteljima. Ovo je jedna hvalevrijedna, humana gesta. Hvala im još jednom od srca i nadamo se da će postati tradicija", poručuju iz KBC-a.

"Svako dobro još jednom! Živili, ljudi dragi!", poručio je pjevač, a nakon kolendavanja se fotografirao s obožavateljima.

Inicijativu je pohvalio i nadbiskup Zdenko Križić.

"To je lijepo, da se i onima koji ne mogu uobičajeno slaviti Božić donese malo radosti", kazao je za Dalmaciju Danas nadbiskup splitsko-makarske nadbiskupije.

"Gospođa Sandra i gospodin Marko imali su iskustvo da su bili sami i bolnici i u daljini su čuli pjesmu koja im je dala radost i nadu. Odlučili su i drugima donijeti to veselje", kazao je Borna Matijević iz župe Žnjan.