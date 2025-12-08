VIDEO Thompson sinoć u Varaždinu zapjevao Čavoglave, evo kako je počela pjesma

Marko Perković Thompson održao je u petak navečer svoj prvi koncert u Varaždinu u sklopu dvoranske turneje po Hrvatskoj.

Koncert je započeo u 20 sati, a posjetitelji su se ispred Arene počeli okupljati već oko 18 sati. Publika je strpljivo čekala u redu te polako ulazila u dvoranu, koja se postupno punila.

Tijekom nastupa Thompson je izveo svoje najpoznatije pjesme, među njima i „Bojnu Čavoglave“. Pjesmu je poveo pokličem „Za dom“, na što je dio publike odgovorio „Spremni“.